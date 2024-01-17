Приближается "эпоха войн": в НАТО сделали тревожное заявление

НАТО нуждается в военной трансформации, а Запад должен подготовиться к "эпохе войн".

С таким заявлением выступил глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр, открывая двухдневную встречу глав оборонных ведомств в Брюсселе, передает Reuters.

Он отметил, что в прошлом правительства и компании НАТО жили в эпоху, когда все было в достатке, предполагалось, контролировалось и сосредоточено на эффективности. Однако сейчас приближается совсем другая эпоха, когда все может произойти в любое время, включая начало войны.

"Они (политики – ред.) должны настроить свое мышление на эпоху, в которой все может произойти в любое время, эпоху, в которой мы должны ожидать неожиданного, эпоху, в которой нам нужно сосредоточиться на эффективности, чтобы быть полностью эффективным", – сказал он.

Напомним, в последнее время в инфомационном пространстве много обсуждают о возможной войне России с НАТО. Толчком к этому стала статья Bild, якобы получившая секретные документы Бундесвера о предполагаемом конфликте оборонного союза и РФ.

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