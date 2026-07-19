Приближается самая жаркая часть лета: где в Европе температура может достигнуть 50 градусов

Жара / © ТСН

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Самый жаркий период лета традиционно приходится на последние десять дней июля и первую декаду августа. Именно в это время в Европе растет вероятность самых сильных и продолжительных волн жары.

Об этом говорится в материале TwojaPogoda.pl.

Первые признаки будущего повышения температуры наблюдаются уже на юге континента. В последние дни эпицентр жары переместился из Испании в южную часть Италии.

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Высокую температуру зафиксировали на Сардинии, где воздух в тени прогрелся до 47 градусов. Это всего на один градус меньше абсолютного температурного рекорда острова, установленного в июле 2023 года, — 48,2 градуса.

Показатель также приблизился к европейскому рекорду лета 2021, когда на Сицилии температура в тени достигла 48,8 градуса.

В ближайшие дни в Италии, Греции и других странах Балканского региона ожидается определенное ослабление жары. В то же время температура на юге Европы будет оставаться высокой — на уровне 30–35 градусов.

Ночи и утренники также будут аномально теплыми: температура иногда не будет опускаться ниже 25 градусов. Тем не менее, станет примерно на десять градусов прохладнее, чем во время предыдущего пика жары.

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Однако такое послабление будет непродолжительным. На рубеже июля и августе синоптики прогнозируют новое резкое повышение температуры.

По прогнозам, на юге Испании и Италии температура в тени может приблизиться к 50 градусам. Поэтому растет вероятность установки нового температурного рекорда в Европе.

Ранее мы писали, что в большинстве областей Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют грозы, местами град, шквалы и сильные ливни.

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