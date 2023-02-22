Приближаются непростые годы: специалисты предупреждают об увеличении количества магнитных бурь

Читайте об увеличении количества магнитных бурь в ближайшие годы и почему это будет происходить в материале ТСН.ua.

В обзоре Space Weather Live говорится, что к середине 2025 года будет пик активности. К тому времени будет наблюдаться рост случаев появления пятен на Солнце и уровня излучения.

Также отмечается, что в 2022 году выросло количество солнечных вспышек. К примеру, в 2021 году их было более 400, а в 2022 году этот показатель уже превысил 2000.

График количества солнечных пятен в течение солнечного цикла / Фото: ТСН.ua

График уровня излучения в течение солнечного цикла / Фото: ТСН.ua

Если бы не магнитное поле, защищающее планету от действия солнечных лучей, такие явления могли бы иметь сильные отрицательные последствия для Земли.

Впрочем, по данным геологической службы США такая активность может повлечь за собой рост количества магнитных бурь, влиять на работу энергосетей, точной электроники и систем связи.

Во время магнитных бурь может ухудшаться также и самочувствие людей, метеозависимых. Многие люди жалуются на сильную головную боль, мигрени, повышенное давление, утомляемость. И проблемы со здоровьем начинаются как раз во время магнитных бурь.

Однако единого мнения о влиянии солнечной активности на человека в научном сообществе нет. Некоторые исследователи соглашаются с тем, что геомагнитное влияние существует. Другие считают такие доказательства недостаточными. Одно из исследований выявило связь между магнитными бурями и риском инсульта у некоторых людей.

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