Приближенные к Путину олигархи захватили землю в Крыму для стоянки яхт богачей — расследование

Миллиардерам эта недвижимость понадобилась, чтобы построить в Балаклавской бухте масштабную яхтенную марину.

Российские олигархи – Аркадий и Борис Ротенберги – в 2023 году завладели в Балаклавской бухте в Крыму, по меньшей мере, 10 участками земли.

Об этом говорится в расследовании "Верстки".

Миллиардерам из ближайшего окружения Владимира Путина эта недвижимость понадобилась, чтобы по его поручению построить в бывшей военной бухте масштабную яхтенную марину. Отбирать имущество у владельцев Ротенберга помогала почти вся вертикаль "власти" в аннексированном Севастополе, отмечают журналисты.

Журналисты напомнили, что российский парламент Крыма разрешил изымать имущество лиц, "связанных с недружественными государствами". Благодаря ему имущество бизнесменов из Украины попадает на госаукционы, которые выиграют компании Ротенбергов.

Недвижимостью местных предпринимателей они завладели с помощью чиновников и силовиков, подающих против местных собственников судебные иски, обвиняя их в том, что они завладели имуществом еще до аннексии полуострова, нарушая законы и Конституцию Украины.

Строительство яхтенной марины в Балаклавской бухте в Севастополе было начато в 2018 году по поручению Владимира Путина в рамках "федеральной программы развития" Крыма и Севастополя. В том же году компания Ротенбергов "Стройгазмонтаж" выиграла тендер на проектирование марины, строительство осуществляет их компания "Мостотрест", которая строила Керченский (Крымский) мост.

Место строительства – узкая бухта протяженностью около километра, окруженная холмами. На узкой полоске суши расположены Таврическая и Назукина набережные. До начала строительства на них были преимущественно старые здания, долгострои, закрытые промпредприятия. К 2030 году это место власти РФ планируют изменить: 600 стоянок для яхт планируют оцепить променадом и недвижимостью для отдыхающих.

Препятствием для строительства стали владельцы недвижимости – местные жители и бизнесмены из материковой Украины. Первые претензии, касавшиеся преимущественно незаконного строительства, российские власти к ним выдвинули уже в 2014 году. В 2015 году участки начали изымать по специальному распоряжению российского правительства под предлогом возвращения участков, якобы распроданных Министерством обороны Украины.

Ротенберги завладели преимущественно крупными объектами вокруг бухты. Последние полтора года они завладели там десятью участками земли, ранее изъятыми у владельцев. Кроме того, Ротенберги скупают участки, находившиеся в свободной продаже. Покупки оформляются на компании Порт Ламос и Дели Христо, подконтрольные Ротенбергам, пишут журналисты.

В районе Балаклавской бухты Ротенберги также приобрели из-за аукционов недвижимость, принадлежавшую, как считалось ранее, ФСБ.

Порт Ламос также купил два участка, которые выставлялись на сайтах объявлений.

Напомним, бывшей фигуристки и экс-депутата Госдумы Алины Кабаевой обнаружили элитную недвижимость общей стоимостью 470 млн гривен. Внимание к себе Кабаева привлекла после покупки участка на Рублевке. В общей сложности на нее и ее родных оформлены 6 квартир, два дома и 70 соток земли в четырех регионах.

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