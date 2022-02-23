Приближенные к Путину российские миллиардеры с начала года обеднели на $32 млрд — Bloomberg

Приближенные к Путину российские миллиардеры с начала года обеднели на $32 млрд — Bloomberg

Более того, некоторые из них вчера попали под санкции против РФ в ответ на признание ОРДЛО.

Состояние 23 самых богатых бизнесменов России с начала 2022 года сократилось на $32 млрд на фоне эскалации конфликта в Украине.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Так, по данным издания, член совета директоров "Сибура" и "Новатека" Геннадий Тимченко возглавляет список российских миллиардеров, состояние которых пострадало больше всего, — в этом году оно сократилось почти на треть.

69-летний Тимченко, сын советского военного, познакомившийся с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и подружившийся с ним в начале 1990-х годов, сейчас имеет состояние около 16 миллиардов долларов, причем большинство его состояния получено от доли российской газодобывающей компании "Новатек".

Член совета директоров "Сибура" и "Новатека" Геннадий Тимченко / Associated Press

В то же время состояние акционера "Новатека" Леонида Михельсона в этом году упало на 6,2 миллиарда долларов, а состояние главы "Лукойла" Вагита Алекперова упало примерно на 3,5 миллиарда долларов за тот же период, поскольку акции энергетической компании упали почти на 17%.

Владимир Путин и Леонид Михельсон / Associated Press

Bloomberg добавляет, что 23 миллиардера РФ сейчас имеют чистый капитал в 343 миллиарда долларов по сравнению с 375 миллиардами на конец 2021 года.

Отмечается также, что российские рынки еще больше упали на этой неделе после того, как Путин признал "ЛДНР", что привело к остановке Германией сертификации российского газопровода "Северный поток-2" и санкциям Великобритании против пяти банков РФ и трех олигархов, в том числе и Тимченко. Также в британский санкционный список попали и 65-летний Борис Ротенберг и его племянник Игорь, чьи семьи заработали состояние благодаря компании, строящей газопроводы "Стройгазмонтаж".

Напомним, президент США Джо Байден также объявил о первом пакете санкций против России. В частности, полностью заблокированы два банка (Внешэкономбанк и Промсвязьбанк). Кроме того, введены санкции против суверенного долга России.

Санкции против Кремля в ответ на признание "ЛДНР" также 22 февраля ввел ЕС, а также Япония и Канада.

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