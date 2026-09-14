Свадьба Дональда Трампа-младшего и его жены Беттины Андерсон / © соцмережі

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Приближенный к Владимиру Путину российский олигарх Умар Кремлев тайно выделил сотни тысяч долларов на организацию роскошной свадьбы Дональда Трампа-младшего — старшего сына президента США.

Об этом говорится в расследовании ProPublica, которое ссылается на платежные документы и интервью с осведомленными источниками.

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По данным журналистов-расследователей, свадебное празднование с 50 приглашенными гостями проходило на двух приватных островах на Багамах. Кремлев лично оплатил аренду одного из островов. Там размещались виллы для гостей и проходил прием. Стоимость аренды оценивается примерно в 100 тысяч долларов за ночь.

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Отмечается, что он покрыл расходы на фейерверки стоимостью около 70 тысяч долларов. Связанная с олигархом команда также участвовала в планировании мероприятия. Деньги за свадьбу перечислялись через дубайскую компанию IB Challenger. Ее использует для финансовых операций Международная боксерская ассоциация, возглавляемая Кремлём и ранее спонсируемая российским «Газпромом».

В издании добавляют, что российский олигарх и сам был среди гостей на закрытой вечеринке вместе с большой группой говорящих по-русски сопроводителей. Как отмечают источники издания, их присутствие вызвало недоумение у остальных приглашенных.

Среди российских гостей журналисты идентифицировали Александра Лагутина — бизнесмена, занимавшего руководящие должности в оборонном подрядчике РФ и государственной энергетической компании. Также правую руку Кремлева в IBA Елену Соболь.

В то же время, на официальных фото и видео со свадьбы, которые опубликовала семья Трампов, россиян нет. Эксперты по национальной безопасности США обеспокоены тем, что сын американского президента принял деньги от соратника Путина. Бывший высокопоставленный чиновник контрразведки ФБР Фрэнк Монтойя-младший подчеркнул, что такие подарки ставят человека в зависимость.

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«Если я буду оплачивать вашу свадьбу, то в какой-то момент вы будете мне что-то должны. Это должно быть немыслимо для сына президента. Конец истории», — отметил Фрэнк Монтойя-младший.

Официальные представители сторон подтвердили контакт между бизнесменами. Представитель Дональда Трампа-младшего не возразил на оплату свадебных расходов Кремлевым и заявил.

«Умар — личный друг Дона. Это не тот, с кем у него деловые отношения», — отметил представитель.

По его словам, они познакомились через общего друга-охотника и сдружились из-за любви к боксу и отдыху на природе. Прессслужба Кремлева также подтвердила начавшуюся несколько лет назад их дружбу и заявила, что олигарх никогда не обсуждал политические вопросы со своими американскими друзьями и знакомыми.

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В пресс-службе олигарха добавили, что сама IBA не несла расходы на свадьбу, а спонсорский контракт с «Газпромом» якобы «давно закончился». В то же время источники ProPublica, близкие к руководству IBA, утверждают, что финансирование организации продолжает поступать из России.

Также известно, что в Украине против Умара Кремлева введены санкции из-за его близости к Путину и российским спецслужбам. По данным расследователей, за несколько дней до свадьбы Трампа-младшего Кремлев находился в Китае во время визита туда российского диктатора. Месяцем ранее получил от Путина государственный «Орден Дружбы».

Напомним, президента США Дональда Трампа может ожидать катастрофическое поражение на выборах в Конгресс, после чего против него могут начать процедуру импичмента.

Ранее мы писали, Трамп подарил трем своим помощницам в Белом доме по 45 тысяч долларов наличными.

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