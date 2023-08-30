Прибыл не в то место назначения: пассажир застрял в пустом аэропорту при 40-градусной жаре

Разъяренный пассажир единбургской авиакомпании Ryanair утверждает, что он застрял в пустом аэропорту в 40-градусную жару после того, как его рейс в Марокко был неожиданно изменен.

Об этом пишет Edinburg Live.

Мужчина по имени Грег рассказал, что он и другие пассажиры остались ждать автобуса авиакомпании в течение трех часов после прибытия в Агадир — в 246 км от предполагаемого пункта назначения — Марракеша.

Авиакомпания извинилась перед пассажирами, заявив, что у них не было другого выбора, кроме как изменить траекторию полета в последнюю минуту.

Грег поделился, что по прибытии не до того аэропорта пассажирам сказали, что для перевозки в Марракеш будут отправлены автобусы.

Аэропорт Марракеша / Фото: edinburghlive.co.uk

Но по прибытии в пустынный аэропорт, как утверждает он, сотрудники авиакомпании "избегали" любых попыток получить информацию, прежде чем "200 человек" остались на часы на 40-градусной жаре без воды.

"В аэропорту Агадира мы были единственным самолетом на взлетно-посадочной полосе. Рейсы не были запланированы, поэтому в аэропорту было ограничено количество работников и других путешественников. После выхода из самолета не было никакой связи или представителей Ryanair. Экипаж не был заинтересован в помощи и избегал любых попыток получить информацию. Было +40 градусов, и почти 200 человек ждут возле аэропорта в трех часах от пункта назначения, но никого из Ryanair там нет. Общаться, давать обновления или даже предоставлять воду. Это позор, что компания не поддержала и просто отказалась от своих клиентов", – отметил он.

Наконец, спустя примерно два часа прибыл один автобус. Пока пассажиры ждали еще четыре, уже стемнело. В результате Грег и его попутчики взяли такси в Марракеш — трехчасовая поездка стоила 152 доллара.

Аэропорт Марракеша / Фото: edinburghlive.co.uk

Мужчина прибыл в исходный пункт назначения на 11 часов позже графика, в полночь следующего дня. Представитель авиакомпании подтвердил, что гроза в Марракеше помешала приземлиться, и они извинились за причиненные неудобства.

Раздраженный пассажир подал официальную жалобу и надеется на разъяснение относительно того, почему рейс был изменен.

Представитель Ryanair сообщил: "Рейс из Эдинбурга в Марракеш был перенаправлен в Агадир из-за грозы в аэропорту Марракеш. Самолет благополучно приземлился, и Ryanair организовала несколько автобусов для перевозки пассажиров в Марракеш, однако некоторые пассажиры решили прибыть в город самостоятельно. Компания извиняется за любое неудобство, вызванные грозой в аэропорту, которая была вне контроля Ryanair".

Напомним, в Польше из-за шутки в аэропорту женщину оштрафовали и не пустили в самолет. Стало известно, что она сказала.

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