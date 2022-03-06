Прибыль от нефти, которая "пахнет украинской кровью", Shell Oil передаст в фонд помощи беженцам из Украины

Такое решение крупнейшая в Европе нефтяная компания приняла после резкой критики со стороны главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Нефтяная компания Shell Oil, покупавшая российскую нефть со значительной скидкой из-за отказа от нее многих участников рынка на фоне войны России против Украины, приняла решение передать всю прибыль для помощи украинским беженцам.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление компании.
"Мы передадим прибыль от ограниченного количества российской нефти, которую мы должны приобрести, в специальный фонд. Мы будем работать с партнерами по помощи и гуманитарными агентствами в течение ближайших дней и недель, чтобы определить, куда именно будут направлены средства", — сообщили в нефтяной компании.
Shell Oil покупала нефть со внушительной скидкой, заявляя, что должна была выполнить контракт на закупку, заключенный еще до вторжения России в Украину.
После резкой критики со стороны министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который в своем микроблоге в Twitter заявил, что российская нефть "пахнет украинской кровью", в компании приняли решение передать прибыль фонду помощи украинским беженцам.
Я имею то, что Shell discretely bought some Russian oil yesterday. One question to @Shell : нет Russian oil smell Russian blood for you? Я говорю, что все бедные люди, находящиеся в globe, чтобы помочь международным компаниям, вырезать все business ties with Russia.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 5 марта 2022
Напомним, международная торговая компания Metro, штаб-квартира которой расположена в Германии, решила не прекращать свою деятельность в России, несмотря на войну, которую развязал Кремль против Украины.
Как известно, в результате России против Украины международные компании разрывают сотрудничество с российским бизнесом. На 5 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.
- Airbnb – сервис аренды жилья приостанавливает деятельность в России и Беларуси.
- Apple Pay – полный блок.
- Apple – полный выход из рынка.
- Adidas – отказ от работы со сборной по футболу.
- Audi – выходят из рынка.
- AMD – приостановили поставки всей продукции в Россию и Белоруссию.
- Amazon – полный блок всего ритейла.
- Adobe – полный блок.
- Autodesk – крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения останавливает работу в России.
- British Petrolium – вышли из "Роснефти" 20% акций.
- BBC – отзыв лицензий на вещание.
- BMW – закрывает заводы, блокирует поставки.
- Bolt – выход из рынка.
- Boeing – выход из рынка.
- Bosch – останавливает производство в России от 16 марта.
- Chevrolet – выходят с рынка.
- Cannes Festival – блок русской делегации.
- Canon – интернет-магазин техники уходит с российского рынка.
- Cadillac – выходят с рынка.
- Carlsberg – ограничение экспорта.
- Cex Io – крипто-площадка блокирует российских пользователей.
- Cinema 4D – не работает программа.
- Coca Cola – уходит с рынка России.
- Компания Cisco – американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems Inc. приостановил деятельность в России и Белоруссии.
- Coursera – образовательная платформа останавливает деятельность в России.
- Danone – выход с рынка вместе с дочерней компанией "Простоквашино".
- Dassault – останавливает поставки джетов Falcon в Россию.
- Diageo – Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, White Horse и другие бренды компании Diageo прекращают экспорт в Россию.
- Disney – отмена всех фильмов.
- Dell – выход из рынка.
- Dropbox – прекращает работать в России через несколько дней.
- DHL – выход из рынка.
- eBay – 3 марта американская компания приостановила доставку заказов в Россию.
- Embraer – бразильский авиастроительный конгломерат перестает поставлять в Россию запчасти для самолетов своего производства. Таковых самолетов в РФ 15, их употребляет авиакомпания S7 на внутренних маршрутах.
- EPAM – закрывает российский офис, перестает обслуживать российских клиентов.
- Eurovision – дисквалификация.
- Ericsson – выход из рынка.
- Exxon Mobil – отзывают всех специалистов по нефтяным компаниям России.
- Etsy – блок всех балансов на русских счетах.
- Facebook – блокировка аккаунтов российских СМИ.
- FedEx – полный запрет на поставку.
- Formula 1 – отмена турнира в Сочи.
- Ford – закрывает все магазины.
- FIFA – дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в России.
- Google, YouTube – материнская компания этих сервисов – Alphabet Inc. — заявила о приостановке продаж онлайн-рекламы в России.
- Google Pay – частичный блок.
- Google Maps – блок информации для России.
- General Motors – останавливает экспорт.
- HP – запрет на ввоз.
- H&M – бренд одежды прекратил продажи в России.
- Harley Davidson – прекращение снабжения.
- Heineken – нидерландский концерн приостанавливает экспорт пива в Россию, а также новые инвестиционные проекты в стране.
- Hermes – бутики модного французского дома закрываются в РФ.
- IBM – полностью выходят из российского рынка.
- IKEA – группы компаний решили временно приостановить деятельность в России.
- Instagram – блокировка пропаганды.
- Intel – приостановили поставки всей продукции в Россию и Белоруссию.
- Jaguar – выходят с рынка.
- Jooble удалили сервис и сделали заявление.
- Kering – группа, объединяющая ряд люксовых брендов, в частности Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии всех магазинов в России.
- KUNA – выход из рынка.
- Komatsu – один из крупнейших производителей строительной техники в мире – японская компания Komatsu останавливает поставки в Россию.
- LEGO – компания приостановила поставки своих товаров в Россию.
- Lenovo – выход с рынка
- LinkedIn готовятся к полному выходу из страны.
- MOK – отмена всех соревнований.
- Mastercard – приостановка производства карт, отключение нескольких банков.
- Maersk – остановка поставок в/из России – прощай одежду с Aliexpress и ASOS.
- Marks & Spencer – останавливает поставки в Россию.
- Mercedes-Benz – выход из страны.
- Megogo – удаление всех русских фильмов.
- Metro – увольнение 10 тыс. работников.
- Mitsubishi – увольнение работников 141 сервисного центра.
- Microsoft – прекращает продажу товаров и оказание услуг в РФ.
- Mobile World Congress – отказ аккредитации для делегации из России.
- Moody's – международное рейтинговое агентство от 5 марта прекращает коммерческую деятельность в России.
- NFT – блок средств пользователей из России и Беларуси, перевод их денег Украине.
- NHL – полный блок для игроков из России.
- Netflix – блок для российских подписок, останов производства российских сериалов.
- Nike – закрывают все магазины.
- Nintendo – запрет на покупки в рублях.
- Nestle – закрывает все 6 фабрик в России.
- Nokia – прекратила поставки оборудования в Россию и сотрудничество с российскими партнерами.
- OnlyFans – блокировка страны.
- Oracle – прекращение всех операций в России.
- Paysera – блокировка.
- PayPal – платежная система приостановила работу в России и осуждает вторжение Путина в Украину.
- Panasonic – останавливает торговые операции с Россией.
- Paramount – блок кинопроката.
- Parimatch – отозвали франшизу.
- Play Station – невозможно произвести оплату.
- Pornhub – запрет на доступ к контенту.
- Porsche – выход из России.
- Renault – выход из рынка.
- Rolls-Royce – принял решение остановить поставки машин в Россию.
- Samsung pay – блокировка сервиса.
- Snapchat – блокировка приложения для России и Белоруссии.
- Scania – выход из России.
- Škoda – останавливает деятельность в России.
- SpaceX – поставки Starlink в Украину.
- Shell – разрыв контракта с "Газпромом".
- Spotify – невозможность оплаты подписки, закрывающая свои офисы в России "на неопределенный срок"
- Sony – блок кинопроката.
- Swarovski – австрийская компания, специализирующаяся на производстве украшений объявила об остановке продаж на территории России.
- Twitter – нельзя регистрировать аккаунты гражданам России.
- TikTok – массовая блокировка агрессивных пользователей и так называемых СМИ.
- Toyota – увольнение 2600 сотрудников из России.
- UEFA – отмена финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЭ, разрыв контракта с генеральным спонсором "Газпромом".
- UPS – полный запрет на поставку.
- Universal pictures – блок кинопроката.
- Visa – блокировка банков под санкциями.
- Volvo – выходят из России.
- Yandex – исключение акций компании по котировкам на бирже Нью-Йорка.
- YouTube – блокировка сотен российских каналов и их монетизация.
- Warner Bros. – отмена всего кинопроката.
- Webmoney – запрет транзакций.
- Wolksvagen – выходят из страны.
- Zoom – отзыв лицензий на разработку программного обеспечения.
- Adobe – американская компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения. Компания приостанавливает продажу новых продуктов и услуг в России.
- SHERP – прекращает производить запчасти к вездеходам в РФ.
- Puma – один из мировых брендов спортивной одежды и аксессуаров, приостанавливает поставки продукции к агрессору России и закрывает все свои магазины из-за вторжения в Украину.
- IBM — один из крупнейших мировых производителей всех видов компьютеров и программного обеспечения, полностью выходящий из российского рынка.