Прибыль от нефти, которая "пахнет украинской кровью", Shell Oil передаст в фонд помощи беженцам из Украины

Прибыль от нефти, которая "пахнет украинской кровью", Shell Oil передаст в фонд помощи беженцам из Украины

Такое решение крупнейшая в Европе нефтяная компания приняла после резкой критики со стороны главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Нефтяная компания Shell Oil, покупавшая российскую нефть со значительной скидкой из-за отказа от нее многих участников рынка на фоне войны России против Украины, приняла решение передать всю прибыль для помощи украинским беженцам.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление компании.

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"Мы передадим прибыль от ограниченного количества российской нефти, которую мы должны приобрести, в специальный фонд. Мы будем работать с партнерами по помощи и гуманитарными агентствами в течение ближайших дней и недель, чтобы определить, куда именно будут направлены средства", — сообщили в нефтяной компании.

Shell Oil покупала нефть со внушительной скидкой, заявляя, что должна была выполнить контракт на закупку, заключенный еще до вторжения России в Украину.

После резкой критики со стороны министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который в своем микроблоге в Twitter заявил, что российская нефть "пахнет украинской кровью", в компании приняли решение передать прибыль фонду помощи украинским беженцам.

Я имею то, что Shell discretely bought some Russian oil yesterday. One question to @Shell : нет Russian oil smell Russian blood for you? Я говорю, что все бедные люди, находящиеся в globe, чтобы помочь международным компаниям, вырезать все business ties with Russia. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 5 марта 2022

Напомним, международная торговая компания Metro, штаб-квартира которой расположена в Германии, решила не прекращать свою деятельность в России, несмотря на войну, которую развязал Кремль против Украины.

Как известно, в результате России против Украины международные компании разрывают сотрудничество с российским бизнесом. На 5 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.