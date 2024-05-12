Прибыль российской компании "Газпром" из-за войны в Украине упала более чем на 30% — Британская разведка

Прибыль российской компании " Газпром " упала более чем на 30%. Это привело к ущербу в размере 629 миллиардов рублей (практически семь миллиардов долларов). Это падение является самым высоким за последние 25 лет.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Как стало известно, падение прибыли "Газпрома" обусловлено геополитическими турбулентностями — в частности войной, которую РФ развязала против Украины и обострение отношений с Западом.

"Российское вторжение в Украину в 2022 году и дальнейшее ухудшение отношений России с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома". Неспособность "Газпрома" полностью переориентировать свой экспорт и отказаться от зависимости от европейских рынков, вероятно, в дальнейшем будет ограничивать его доходы как минимум до 2030 года", – считают эксперты разведки.

В то же время даже с учетом того, что "Газпром" сумел перенаправить часть своего бизнеса на альтернативные рынки, эта переориентация, вероятно, покроет лишь от 5% до 10% потерь европейских продаж в 2023 году.

"Вероятно, что увеличение будущих продаж будет зависеть от строительства новых экспортных инфраструктурных объектов, таких как газопровод "Сила Сибири 2", — подчеркнули аналитики.

Они также добавили, что высокий уровень налогообложения прибыли "Газпрома" в 2022 и 2023 годах почти бесспорно лишил компанию стимула и возможности для инвестирования в расширение на альтернативные рынки. В прошлом году "Газпром" уплатил в российский бюджет около 2,5 триллиона рублей (или 28 миллионов долларов США).

Эта сумма составляет около 9% от общих государственных доходов. Согласно разведке, российское правительство планирует и дальше увеличивать налоговую нагрузку на "Газпром" в 2024 году, что, вероятно, обусловило решение компании сократить свои инвестиции на этот год примерно на 15%.

Напомним, что в офисное здание российского "Газпрома" врезался беспилотник. В результате атаки поврежден фасад здания.

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