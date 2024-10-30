Прибывший на вызов парамедик обнаружил, что погибшие – его брат и невестка (фото)

Его забрали с места происшествия.
Парамедик, отправленный на место автокатастрофы, обнаружил, что погибшими были его брат и невестка.
Об этом пишет Need To Know.
Авария произошла в ночь на воскресенье, 27 октября, на шоссе в Ампере, Бразилия. Их Volkswagen Golf врезался в пикап Ford Ranger, когда они уезжали с одной дороги на другую.
Столкновение привело к тому, что оба транспортных средства занесло, они ударились в Toyota Corolla и оказались в кювете на расстоянии около 50 м от него.
Они погибли на месте происшествия.
Супруги и восьмилетний ребенок, находившиеся в пикапе, были доставлены в местную больницу с незначительными травмами. Водитель и его маленькая дочь у Toyota не пострадали.
Член бригады скорой помощи обнаружил, что погибшие – его брат и невестка. Убитому горем мужчине помогли его коллеги и отвезли обратно в город.
Погибших звали Паулино Гонсалвес де Оливейра и Жанетта Матиаш дос Сантос. 58-летний Паулино работал охранником в детском саду, а 51-летняя Жанетта была поваром в местной государственной школе.
Мэрия Ампера объявила трехдневный официальный траур в связи с трагедией.
Дочь Паулино Келли написала в социальных сетях: "Сегодня забрали часть меня. Боль, которую я чувствую за тобой, папа, делает мое сердце тяжелым. Каждое воспоминание – это драгоценное напоминание, которое я берегу. Твоя улыбка и твои объятия – это сокровища, которые я никогда не забуду".
Власти расследуют причины автокатастрофы.
Напомним, первую пользовательницу "капсулы самоубийцы" нашли мертвой в лесу со "следами удушения". Она находилась внутри капсулы.
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