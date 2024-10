Прибывший на вызов парамедик обнаружил, что погибшие – его брат и невестка (фото)

Парамедик, отправленный на место автокатастрофы, обнаружил, что погибшими были его брат и невестка.

Об этом пишет Need To Know.

Авария произошла в ночь на воскресенье, 27 октября, на шоссе в Ампере, Бразилия. Их Volkswagen Golf врезался в пикап Ford Ranger, когда они уезжали с одной дороги на другую.

Столкновение привело к тому, что оба транспортных средства занесло, они ударились в Toyota Corolla и оказались в кювете на расстоянии около 50 м от него.

Они погибли на месте происшествия.

Паулино и Жанетта / Фото: Jam Press

Супруги и восьмилетний ребенок, находившиеся в пикапе, были доставлены в местную больницу с незначительными травмами. Водитель и его маленькая дочь у Toyota не пострадали.

Член бригады скорой помощи обнаружил, что погибшие – его брат и невестка. Убитому горем мужчине помогли его коллеги и отвезли обратно в город.

Погибших звали Паулино Гонсалвес де Оливейра и Жанетта Матиаш дос Сантос. 58-летний Паулино работал охранником в детском саду, а 51-летняя Жанетта была поваром в местной государственной школе.

Паулино и Жанетта / Фото: Jam Press

Мэрия Ампера объявила трехдневный официальный траур в связи с трагедией.

Дочь Паулино Келли написала в социальных сетях: "Сегодня забрали часть меня. Боль, которую я чувствую за тобой, папа, делает мое сердце тяжелым. Каждое воспоминание – это драгоценное напоминание, которое я берегу. Твоя улыбка и твои объятия – это сокровища, которые я никогда не забуду".

Власти расследуют причины автокатастрофы.

