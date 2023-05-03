"Прицельно бить по центру Киева": в российской Госдуме раздаются призывы к "настоящей" войне

Один из депутатов парламента государства-агрессорки предложил для защиты российских важных объектов, "сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов в Кремле".

Вслед за главой Госдумы РФ Вячеславом Володиным, который после атаки неизвестных беспилотников на Кремль назвал президента Украины Владимира Зеленского "международным террористом", депутаты парламента государства-агрессорки высказывают радикальные призывы.

Об этом сообщает издание Meduza.

Глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявил, что "покушение на президента РФ Владимира Путина" (так он называет взрывы над Кремлем, — ТСН.ua) вызывает вопросы к российской ПВО и доказывает необходимость ликвидации "террористической верхушки Украины".

“Это самый настоящий casus belli – повод к войне. К войне и ликвидации террористической верхушки Украины. Нам есть чем ударить по их бункерам”, – заверил он.

Президенту Зеленскому этот российский политик пригрозил, в частности, Международным трибуналом, забыв очевидно, что именно для хозяина Кремля суд в Гааге уже выдал ордер на арест.

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Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет назвал представителей украинской власти террористами, с которыми "переговоры бессмысленны".

“Их [украинских чиновников] нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно. Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты – улица Банковая, 11, где находится так называемая администрация президента Украины”, — заявил он.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев призвал "прицельно бить по центру Киева".

"Уничтожить офис президента, разрушить полностью Верховную Раду, Генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы", — бесновался он.

Журавлев договорился до того, что предложил для защиты российских важных объектов инфраструктуры, "сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов в Кремле".

Ранее глава Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин призвал отказаться от каких-либо переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого он назвал "международным террористом".

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Напомним, в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. Кому выгоден ночной "хлопок" в центре столицы страны-агрессорки и причастна ли к этому Украина, разбирался ТСН.ua.

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