"Причастность" Украины к подрыву "Северного потока": Зеленский отреагировал на обвинение

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления о том, что якобы Украина ответственна за взрывы российских газопроводов "Северного потока". Глава государства заявил, что "украинцы точно этого не делали".

Об этом Зеленский сказал во время брифинга с премьером Финляндии Санной Марин, пишет УНИАН.

"Что касается "Северного потока", то мы не имеем к этому никакого отношения", – сказал президент.

По его словам, подобные материалы в СМИ играют "на руку России" и появляются для того, чтобы замедлить оказание помощи Украине. Зеленский также назвал опасным то, что "некоторые независимые медиа... делают такие шаги".

"Это неправильно, это играет только на руку России или есть какие-то бизнес-группы, которые заинтересованы в том, чтобы не вводились мощные санкции, потому что страдает бизнес. Эти группы могут быть не только на территории России, к сожалению. Но нужно нам с вами осознавать, с чем мы боремся. Мы боремся с врагом, а враг один — Россия. А еще мы боремся с теми людьми, которые кроме денег ничего для себя не видят", — отметил президент.

Глава государства говорит: есть третьи государства, которые дают РФ обходить санкции. Но с другой стороны, такие страны оказывают Украине определенную помощь и заявляют о поддержке украинского суверенитета.

"А с другой стороны (страны – Ред.) делают обходы санкций, где зарабатывают десятки миллиардов долларов, и по сравнению с довоенным периодом имеют увеличенный товарооборот с РФ. Это касается многих государств, даже входящих в ЕС или являющихся членами НАТО. Я бы обращал на это внимание и анализировал, для кого это нужно, для кого такая дезинформация нужна. Украинцы точно этого не делали. И это самое главное", — добавил он.

Обвинения в адрес Украины

Американское издание New York Times со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что к диверсии на "Северных потоках" может быть причастна "проукраинская группа". Но официальный Киев мог не знать о планах. Отмечается, что диверсантами могли быть оппоненты президента РФ Владимира Путина, которые настроены проукраински.

Впоследствии советник главы ОП Михаил Подоляк заверил, что Украина не имеет никакого отношения к взрывам. К слову, представитель ОП назвал их "казусами в Балтийском море".

В Германии и США отреагировали на скандальную публикацию и заявили, что следует дождаться официальных результатов расследования.

Тем самым западная разведка сообщила, что знала имя украинского гражданина — частного спонсора, который якобы профинансировал подрыв. The Times пишет, что имя спонсора диверсии не связано с правительством президента Владимиром Зеленским.

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