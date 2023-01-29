Причастны ли США к ударам по Ирану и какая страна вероятно за этим стоит: данные Reuters

В Израиле отказались комментировать свою причастность к взрывам.

США не причастны к ударам по военной инфраструктуре Ирана. Хотя пока никто не взял на себя ответственность за атаку военного завода в Иране, СМИ считают, что это вероятно был Израиль.

Об этом пишет Reuters.

Издание, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника США, сообщило, что якобы "Израиль стоит за ночной атакой беспилотника на военный завод в Иране".

Спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что никакие военные силы США не были вовлечены в удары по Ирану. Больше он не хотел комментировать этот инцидент.

Другие американские чиновники тоже отрицают причастность США к обстрелу военной инфраструктуры Ирана.

В Израиле отказались комментировать информацию о причастности к уничтожению военной инфраструктуры Ирана.

Взрывы в Иране: что известно

В ночь на 29 января в Иране на заводе по производству оружия прогремели мощные взрывы. Власти Ирана заявили об атаке дронов и убеждали, что "убытки не значительны".

Ни одна страна или террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрывы.

Издание Jerusalem Post утверждает, что, несмотря на заявления официального Тегерана, атаки на военный завод "имели большие успехи".

Иран с 2022 года поставляет России дроны-камикадзе для ударов по жилым домам и энергетической инфраструктуре.

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