Причина авиакатастрофы Ан-12 и потеря из-за коронавируса 28 млн лет жизни. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Причиной авиакатастрофы в Иркутской области РФ белорусского самолета Ан-12 с гражданами Украины на борту мог стать ледяной дождь. Читать дальше –>
- На месте авиакатастрофы в Иркутской области обнаружили тела шести человек, а также два бортовых самописца. Читать дальше –>
- В Пентагоне не считают нарушением закона смертоносный авиаудар американского беспилотника в Кабуле, в результате которого ошибочно погибли десять мирных афганцев. Читать дальше –>
- В Австралии в четверг, 4 ноября, подозреваемом в громком похищении четырехлетней Клео Смит из палатки во время семейного кемпинга предъявят обвинения. Читать дальше –>
- Ученые из Оксфордского университета заявили о 28 миллионах потерянных в результате COVID-19 потенциальных лет жизни (YLL) в 37 странах мира. Читать дальше –>