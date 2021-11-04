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Причина авиакатастрофы Ан-12 и потеря из-за коронавируса 28 млн лет жизни. Пять новостей, которые вы могли проспать

Причина авиакатастрофы Ан-12 и потеря из-за коронавируса 28 млн лет жизни. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Причиной авиакатастрофы в Иркутской области РФ белорусского самолета Ан-12 с гражданами Украины на борту мог стать ледяной дождь. Читать дальше –>
  • На месте авиакатастрофы в Иркутской области обнаружили тела шести человек, а также два бортовых самописца. Читать дальше –>
  • В Пентагоне не считают нарушением закона смертоносный авиаудар американского беспилотника в Кабуле, в результате которого ошибочно погибли десять мирных афганцев. Читать дальше –>
  • В Австралии в четверг, 4 ноября, подозреваемом в громком похищении четырехлетней Клео Смит из палатки во время семейного кемпинга предъявят обвинения. Читать дальше –>
  • Ученые из Оксфордского университета заявили о 28 миллионах потерянных в результате COVID-19 потенциальных лет жизни (YLL) в 37 странах мира. Читать дальше –>
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