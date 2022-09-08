Причина поездки вообще не интересует: россияне жалуются, что их массово не пускают в Грузию

Грузия усилила контроль на границе для въезжающих в страну россиян.
Россияне начали массово жаловаться на отказы во въезде в Грузию.
Об этом пишут российские пропагандистские издания.
По данным "Настоящего Времени", усиление контроля на границе началось несколько недель назад. Ограничения по въезду коснулись россиян независимо от их обстоятельств и причин поездки.
В последние дни в Грузию не пускают по несколько десятков граждан РФ в сутки. По словам директора общественной организации Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егора Куроптева, не важна ни профессия, ни факт проживания в Грузии, ни наличие договора на аренду жилья.
"Если нет документа на жительство, вида на жительство, то никакие другие документы не являются гарантией въезда в Грузию для российских граждан", – пояснил Куроптев.
Напомним, страны Балтии и Польша закрывают въезд российским туристам.
Также отметим, что Еврокомиссия согласовала предложение о полной остановке упрощенного визового режима с РФ. Теперь его должен утвердить Европейский совет.
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