Причина поездки вообще не интересует: россияне жалуются, что их массово не пускают в Грузию

Грузия усилила контроль на границе для въезжающих в страну россиян.

Россияне начали массово жаловаться на отказы во въезде в Грузию.

Об этом пишут российские пропагандистские издания.

По данным "Настоящего Времени", усиление контроля на границе началось несколько недель назад. Ограничения по въезду коснулись россиян независимо от их обстоятельств и причин поездки.

В последние дни в Грузию не пускают по несколько десятков граждан РФ в сутки. По словам директора общественной организации Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егора Куроптева, не важна ни профессия, ни факт проживания в Грузии, ни наличие договора на аренду жилья.

"Если нет документа на жительство, вида на жительство, то никакие другие документы не являются гарантией въезда в Грузию для российских граждан", – пояснил Куроптев.

Напомним, страны Балтии и Польша закрывают въезд российским туристам.

Также отметим, что Еврокомиссия согласовала предложение о полной остановке упрощенного визового режима с РФ. Теперь его должен утвердить Европейский совет.

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