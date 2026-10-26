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Причина визита Ким Чен Ына в Китай стала известна после появления новых снимков на фоне слухов о его смерти
Ким Чен Ын 24 октября посетил Китай впервые более чем за год. Поездка состоялась после слухов о его смерти.
Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын 24 октября посетил Китай впервые более чем за год. Поездка состоялась после того, как по Сети распространялись сообщения о его смерти от кровоизлияния в мозг. Вскоре северокорейские государственные СМИ опубликовали новые фотографии руководителя страны.
Об этом сообщает UNILAD.
Во время визита Ким Чен Ын пересек новый мост, соединяющий северокорейский город Синийджу с китайским Даньдуном в провинции Ляонин. Он также посетил мемориал китайским военным, воевавшим на стороне Северной Кореи во время Корейской войны, и автомобильный завод. На встречах его сопровождал высокопоставленный чиновник Китая Ван Хунин.
«Поездка стала возможностью подтвердить тесные отношения Пхеньяна с Пекином — главным экономическим партнером Северной Кореи. Ким Чен Ын также стремится укреплять сотрудничество с Китаем и Россией на фоне противостояния с США, которое он называет "новой холодной войной"», — пишет издание.
Что известно о слухах относительно смерти Ким Чен Ына
На днях распространялись сообщения о смерти северокорейского руководителя. Они возникли после периода его отсутствия на общественных мероприятиях. В Сети утверждали, что он якобы умер от кровоизлияния в мозг, однако доказательств этих заявлений не приводили.
Тогда Пхеньян опубликовал фотографии Ким Чен Ына с выставки одежды и обуви еще на прошлой неделе. Новые снимки из поездки в Китай стали очередным появлением лидера на официальных фото.
При этом информацию северокорейских государственных медиа независимо проверить сложно из-за суровой цензуры, в условиях которой они работают.
Северная Корея усиливает военный потенциал
Незадолго до поездки Ким Чен Ын призвал армию усилить боевую готовность и ускорить военную модернизацию. А его сестра пригрозила «безжалостно ликвидировать» врагов.
«Давайте создадим сильнейшую армию и ускорим военную революцию в нашем стиле», — заявил Ким Чен Ын во время двухдневного совещания в Пхеньяне.
Северокорейский диктатор также раскрыл свои планы относительно начала так называемой революции.