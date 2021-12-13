Причиной нападения на монастырь в РФ мог стать буллинг в церковной школе: СМИ узнали подробности взрыва

Нападающий, по предварительным данным, жаловался на буллинг во время учебы.

Взрыв в городе Серпухов в Московской области на территории Введенского Владычного женского монастыря мог произойти из-за конфликта бывшего воспитанника с гимназией.

Об этом пишут росСМИ.

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По информации изданий, якобы бомбу привел в действие 18-летний парень, который ранее учился в церковно-приходской школе при монастыре. Сообщается, что, мол, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к "педагогом школы и монахинь на фоне личных неприязненных отношений".

"По предварительной информации, причиной стал конфликт, когда-то бывший у выпускника этой гимназии с другими воспитанниками и учителями. Возможно, таким образом он решил отомстить. Действительно ли там был конфликт, будет установлен во время следствия", — сказал источник ТАСС.

По предварительным данным, нападающий жаловался на буллинг во время учебы.

Напомним, в России в Серпуховском женском монастыре 13 декабря произошел взрыв. Сначала сообщалось, что пострадали два человека — сам подрывник и 15-летний подросток. Но впоследствии росСМИ сообщили, что количество пострадавших увеличилось.