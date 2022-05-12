Придется заплатить еще и проценты: в Польше предупредили украинцев, которые получают финансовую помощь и хотят ехать домой

Придется заплатить еще и проценты: в Польше предупредили украинцев, которые получают финансовую помощь и хотят ехать домой

Украинцев в Польше, которым выплачивают ежемесячное пособие на детей, предупредили о возможности потери финансовой помощи в случае выезда из страны.

В Польше беженцы из Украины могут оформить денежную помощь на детей в рамках программы "500+" или "Семейный опекунский капитал".

Об этом сообщает wroclife.pl.

Деньги выплачивают беженцам из Украины только в период, когда они находятся со своими детьми в Польше. Если выехать из страны более чем на один месяц, то права на все денежные пособия будут утрачены.

Если граждане уже получают средства или подали заявку на их получение, но решили уехать из Польши, то о своем выезде нужно уведомить ZUS. Там предупредили: если этого не сделать, то все полученные после выезда денежные пособия придется вернуть, да еще и с процентами.

"Когда иностранец, получающий от нас деньги, не сообщит о выезде из Польши, ему придется вернуть неправомерно полученные средства с процентами. ZUS имеет доступ к разным государственным реестрам. Это, например, образовательная информационная система, центральный реестр застрахованных лиц. В случае необходимости мы сможем использовать специальный реестр граждан Украины, который ведет Пограничная служба!", — сказала спикер отдела ZUS в Нижнесилезском воеводстве Ивона Ковальская-Матис.

Это касается как возвращающихся в Украину, так и тех, кто намерен переехать в другую страну, например, на Запад.

Сообщить ZUS о выезде из Польши можно следующим образом:

обратиться в отделение ZUS по месту жительства и подать письменное бумажное заявление.

подать онлайн заявку – войдя в свой аккаунт на портале PUE ZUS и написав общее письмо POG.

Напомним, для украинцев в Польше создали сайт для регистрации на обучение или поиск работы в университетах.

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