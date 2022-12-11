Государственный бюджет России на 2023 год слишком оптимистичен и не соответствует расходам на войну против Украины. Поэтому финансирование других сфер страны-террориста, вероятно, уменьшат.

Об этом сообщила разведка министерства обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка напомнила, что 5 декабря Путин подписал закон о федеральном бюджете России на 2023 год, в котором 30% заложены в армию и силовые структуры.

Так, страна-террорист выделила на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность более 9 триллионов рублей (143 миллиарда долларов). По словам аналитиков, это значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами.

"Бюджет, одобренный Путиным, предположительно слишком оптимистичен в своих прогнозах относительно доходов и расходов в 2023 году. Поэтому Другие части российского бюджета, вероятно, будут испытывать все большее давление, чтобы поддержать расходы на войну", — сообщают в разведке Британии.

Напомним, в России возмутились из-за введения ограничения цены на нефть на уровне $60 за баррель, о чем 2 декабря договорились Евросоюз и страны G7.

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В свою очередь, издание Bloomberg отследило падение российской нефти в цене. В последнюю неделю ноября показатели упали до 51,96 доллара за баррель в порту Приморск на Балтийском море.

Между тем, аналитики считают, что расходы на мобилизацию России и влияние западных санкций могут привести к провалу в прогнозах правительства по бюджету и истощению резервов Москвы до самого низкого уровня за последние годы.

Как оказалось, крупнейшая авиакомпания России "Аэрофлот" из-за западных санкций уже начала разбирать самолеты. С них снимают исправные части и переставляют на другие самолеты.

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