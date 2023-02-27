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"Приднестровье – это раковая опухоль, которую нельзя оставлять на теле "безопасности", – экс-замначальника Генштаба

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Приднестровье – это раковая опухоль, которую нельзя оставлять на теле "безопасности", – экс-замначальника Генштаба

Коллаж. Приднестровье

Кремль может готовить провокации в Приднестровье.

Военный эксперт заявил, что необходимо снять угрозу для Украины со стороны непризнанного Приднестровья, а также назвал регион "раковой опухолью", которую нельзя оставлять на теле "безопасности". Именно поэтому со временем вопрос относительно этой территории будет решен.

Об этом сказал в интервью "Обозревателю" бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он также отметил ссылку на военных аналитиков США, что Кремль может готовить провокации в Приднестровье.

"Нам необходимо снять угрозу с этой стороны, но действовать на несколько фронтов – Приднестровье, Беларусь – это неправильный подход с военной точки зрения. Мы не будем делать такой ошибки", – заявил Романенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что РФ планировала переворот в Молдове с целью смены руководства страны.

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Дата публикации
Просмотры
635
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