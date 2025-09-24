Угроза из Приднестровья

В Приднестровье растет риск усиления русской армии.

Об этом сказал молдовский политолог Андрей Андриевский в эфире телеканала «КИЕВ 24».

Он заявил, что в непризнанном Приднестровье может возрасти военное присутствие России.

По его словам, контингент РФ, расположенный на этой территории, уже более десяти лет не подвергался ротации. Однако при приходе к власти в Молдове политических сил с пророссийской ориентацией ситуация способна кардинально измениться.

В таком случае могут быть отменены ограничения на передвижение российских военных, что позволит Москве обновить личный состав и направить новых офицеров.

Эксперт подчеркнул, что подобное развитие событий создает риски не только Молдове, но и Украине, поскольку позволит Кремлю организовать дестабилизацию в украинском тылу.

Напомним, 24 сентября РФ нанесла массированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. К сожалению, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось.

Ранее речь шла о том, что Украина и Молдова имели возможность быстро закрыть вопрос Приднестровья еще в 2022 году. Тогда речь шла о том, что российский контингент в регионе малочислен, а склады с оружием можно было заблокировать без масштабных боевых действий.