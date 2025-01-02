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Непризнанное Приднестровье останавливает работу промышленных предприятий: какая причина

Непризнанное Приднестровье останавливает работу промышленных предприятий: какая причина

Промышленные предприятия непризнанного Приднестровья остановили работу / Фото: Getty Images

Остановка затронула все предприятия, за исключением продовольственных.

В Приднестровье приостановлена работа промышленных предприятий из-за отсутствия энергоресурсов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Сергей Оболоник.

Он заявил, что остановка затронула все предприятия, за исключением продовольственных. До 5 января должно быть определено, сколько энергии потребляет бытовой сектор, после чего решат, сколько ресурсов можно выделить на предприятия.

"На текущий момент ситуация управляемая и прогнозируемая, но если не решить проблему с поставками газа, предприятия лишатся возможности перезапуститься", — заявил Оболоник.

Напомним, в Приднестровье прекратили отопление и горячее водоснабжение из-за отсутствия российского газа.

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