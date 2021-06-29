Приедут в Москву: представители ПАСЕ проверят, выполняет ли Россия свои международные обязательства

Приедут в Москву: представители ПАСЕ проверят, выполняет ли Россия свои международные обязательства

Двухдневный визит запланирован на конец июля.

Выполняет ли Россия свои международные обязательства — приедут проверять в Москву представители Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

В частности, двое делегатов из Германии и Нидерландов встретятся с российским руководством и дипломатами. Все это для подготовки доклада, который произнесут в зале ПАСЕ на следующих сессиях.

Эта европейская организация неоднократно осуждала аннексию Крыма и агрессию Россия на Донбассе. А также требовала от Кремля прекратить нарушение международного права.

Напомним:

Меркель выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. Также она призвала ЕС создать формат для переговоров с Путиным. Другого способа решить конфликты канцлер не видит.

на встречу с лидерами стран ЕС. Также она призвала ЕС создать с Путиным. Другого способа решить конфликты канцлер не видит. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение Меркель и заявил, что странам-членам ЕС необходим диалог с Россией . По его словам, такой диалог должен быть "требовательным" и нужен он для "стабильности европейского континента".

. По его словам, такой диалог должен быть "требовательным" и нужен он для "стабильности европейского континента". В то же время премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните осудила намерения некоторых европейских лидеров пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов ЕС.

намерения некоторых европейских лидеров пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов ЕС. Саммита ЕС с Россией не будет: лидеры Евросоюза отвергли предложение Меркель встретиться с Путиным.

Новости мира: представители ПАСЕ проверят, выполняет ли Россия свои международные обязательства

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