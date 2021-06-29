Приедут в Москву: представители ПАСЕ проверят, выполняет ли Россия свои международные обязательства

Двухдневный визит запланирован на конец июля.
Выполняет ли Россия свои международные обязательства — приедут проверять в Москву представители Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
В частности, двое делегатов из Германии и Нидерландов встретятся с российским руководством и дипломатами. Все это для подготовки доклада, который произнесут в зале ПАСЕ на следующих сессиях.
Эта европейская организация неоднократно осуждала аннексию Крыма и агрессию Россия на Донбассе. А также требовала от Кремля прекратить нарушение международного права.
Напомним:
- Меркель выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. Также она призвала ЕС создать формат для переговоров с Путиным. Другого способа решить конфликты канцлер не видит.
- Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение Меркель и заявил, что странам-членам ЕС необходим диалог с Россией. По его словам, такой диалог должен быть "требовательным" и нужен он для "стабильности европейского континента".
- В то же время премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните осудила намерения некоторых европейских лидеров пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов ЕС.
- Саммита ЕС с Россией не будет: лидеры Евросоюза отвергли предложение Меркель встретиться с Путиным.