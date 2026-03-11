Приехали решать за "Дружбу": венгерская делегация тайно отправилась в Украину— детали

Нефтепровод "Дружба" / © Associated Press

Реклама

В Киев отправилась венгерская делегация во главе с парламентским госсекретарем Министерства энергетики Венгрии Габором Чапеком. Целью поездки стали переговоры по ситуации с нефтепроводом Дружба на фоне обвинений Будапешта о якобы политических причинах прекращения поставок нефти.

О визите Чапек сообщил в видеообращении, записанном на пункте пропуска Захонь на венгерско-украинской границе, пишет Telex.

Какие переговоры планирует венгерская сторона

По словам Чапека, делегация планирует провести переговоры не только с представителями энергетического сектора Украины, но и дипломатами и представителем Европейской комиссии.

Реклама

Еще 4 марта правительство Венгрии приняло решение создать специальную следственную комиссию, которая должна оценить состояние нефтепровода Дружба и причины остановки поставки нефти.

В состав комиссии, кроме Чапека, вошли специалист нефтяной отрасли, государственное чиновник по международным отношениям и аналитик энергетического рынка.

Перед поездкой в Украину члены комиссии уже провели консультации в Братиславе с представителями словацкого энергетического сектора. По итогам встреч стороны договорились, что Словакия также присоединится к инициативе Венгрии.

Какая позиция Украины по поводу визита

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что венгерские представители не имеют официального статуса делегации.

Реклама

Спикер МИД Георгий Тихий отметил, что никаких официальных встреч для них не запланировано.

По его словам, представители Венгрии въехали в Украину по общим правилам для граждан стран Шенгенской зоны, воспользовавшись безвизовым режимом.

Таким образом, переговоры по ситуации вокруг нефтепровода Дружба могут проходить на неформальном уровне, тогда как позиции сторон по этому вопросу остаются предметом политической дискуссии.

Почему Венгрия не хочет давать кредит Украине

К слову, в Евросоюзе продолжаются дискуссии о предоставлении Украине масштабной финансовой помощи для поддержки экономики и финансирования потребностей во время войны. Речь идет о кредите в размере около 90 млрд евро, который должен покрыть значительную часть финансовых потребностей Украины до 2027 года.

Реклама

Впрочем, принятие этого решения оказалось под угрозой из-за позиции Венгрии и Словакии. Для запуска механизма финансирования необходима единодушная поддержка всех стран ЕС, поэтому любое государство-член может заблокировать выделение средств.

На фоне этих споров страны Балтии и Северной Европы обсуждали альтернативный вариант помощи Украине. По данным дипломатов ЕС, в случае дальнейшего блокирования совместного кредита они могут предоставить Киеву двусторонние ссуды, которые позволят сохранить финансовую стабильность по меньшей мере в течение первой половины года. По предварительным оценкам, объем такой поддержки может составить около 30 млрд. евро.

Дополнительным источником финансирования Украины стала поддержка Международного валютного фонда. В конце февраля МВФ одобрил кредитную программу на 8,1 млрд долларов, из которых 1,5 млрд долларов было выделено сразу. По оценкам источников, эти средства позволяют Украине оставаться финансово стабильной, по меньшей мере, до начала мая.

В то же время, в ЕС надеются убедить Будапешт и Братиславу поддержать общий кредит. По словам еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, Евросоюз намерен найти способ предоставить Украине необходимое финансирование даже в случае политических затруднений с согласованием решения.

Реклама

Конфликт вокруг нефтепровода «Дружба» — последние новости

Напомним, между Украиной и Венгрией продолжается напряженная дискуссия по работе нефтепровода «Дружба», которым осуществляется транзит российской нефти в страны Центральной Европы. Будапешт неоднократно заявлял о необходимости скорейшего возобновления прокачки нефти через украинскую территорию.

Венгерская сторона также настаивает на проведении инспекции объектов инфраструктуры, в частности станции «Броды», обеспечивающей транспортировку нефти по трубопроводу. Именно этот вопрос стал одним из ключевых в переговорах между сторонами.

Ранее в правительстве Венгрии заявляли о готовности добиваться от Киева возобновления транзита и допуска инспекторов для проверки технического состояния инфраструктуры нефтепровода. На этот счет Будапешт даже устанавливал временные рамки для выполнения своих требований.

Также на фоне этого спора премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно делал жесткие заявления по поводу необходимости скорейшего возобновления работы трубопровода.