"Приехали союзники": россияне показали новое видео с войсками КНДР

Бойцы из КНДР прибыли в воинскую часть 127-й мотострелковой дивизии в селе Сергеевка.
В Сети появилось еще одно видеоподтверждение присутствия военных из Северной Кореи в Приморском крае России.
Соответствующий ролик распространяют российские телеграм-каналы.
В частности, канал ASTRA распространил видео, на котором, как утверждают его авторы, зафиксировано прибытие северокорейских солдат на военную базу.
"Приехали из Северной Кореи красавцы-союзники. Надеюсь, война на этом закончится", – говорит автор видео на якутском языке.
Сообщается, что бойцы из КНДР прибыли в воинскую часть 44980 127-й мотострелковой дивизии в селе Сергеевка Приморского края РФ.
Изображенный на видео казарменный комплекс был открыт в июле 2022 года и является самым новым в Приморском крае.
Заметим, что ранее OSINT-расследователи из "КиберБорошно" называли Сергеевку как локацию других видео, на которых, вероятно, зафиксированы северокорейские военные.
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Напомним, как заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, сейчас на востоке России проходят обучение почти 11 тыс. военных из Северной Кореи. Они будут готовы воевать в Украине уже 1 ноября.
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