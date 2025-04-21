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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Приезжайте и стройте в Америке: Трамп ответил мировым лидерам и руководителям предприятий, которые просили снизить пошлины

Трамп призвал мировых лидеров и руководителей предприятий, обратившихся к нему с просьбой об отмене пошлин, приезжать в США и там строить.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп ответил мировым лидерам и руководителям предприятий, которые просили снизить пошлины.

Свой ответ президент США обнародовал в соцсети Truth Social.

Трамп призвал мировых лидеров и руководителей предприятий, обратившихся к нему с просьбой об отмене пошлин, приезжать в США и там строить.

«Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что это так! Они должны исправить ущерб, нанесенный десятилетиями злоупотреблений, но это будет нелегко.

Известно, что 2 апреля президент США объявил о введении пошлин относительно более чем 200 государств и территорий. Позже он заявил о 90-дневной паузе, на этот период действует базовая ставка 10%. 8 апреля американский президент наложил на Китай дополнительные пошлины в рекордные 104%.

Китай ответил на пошлины Трампа своими тарифами в 125%, ограничениями на поставку некоторых полезных ископаемых. ЕС также заявил о готовности ввести ограничительные меры в ответ на действия американского президента. В частности, Еврокомиссия предлагала ввести 25-процентные пошлины на ряд американских товаров, включая бриллианты, зубные нити, колбасы, орехи и сою.

Напомним, тысячи протестующих также собрались в субботу, 5 апреля по всей территории США (включая Вашингтон), чтобы выразить несогласие относительно политики президента Дональда Трампа по иммиграции, управлению отраслью образования, тарифам на импорт, работе Департамента эффективности (DOGE) Илона Маска.

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