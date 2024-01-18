Приглашение Украины в НАТО: помощник генсека Альянса спрогнозировал решение на саммите в Вашингтоне

Украина станет членом Альянса, однако о приглашении говорить еще рано.

Помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге скептически относится к вероятности приглашения Украины в Альянс на саммите в Вашингтоне, который состоится в июле 2024 года.

Об этом он сказал в интервью литовскому радио LRT.

Борис Руге напомнил, что в прошлом году в Вильнюсе было принято историческое решение НАТО, разъясняющее, что Украина станет членом Альянса, однако о приглашении говорить еще рано.

“Есть много вещей, которые нужно сделать на пути к членству в НАТО. Это включает в себя реформы в секторе безопасности, политические реформы в Украине. Мы увидим, смогут ли союзники в Вашингтоне, надеюсь, 32 союзника, включая Швецию, договориться об этом”, — отметил он.

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Помощник генсека НАТО отметил, что нет сомнений, что Украина движется к членству в НАТО, но еще рано говорить о том, будет ли еще один шаг. Одной из причин он назвал то, что во многих странах Альянса, в частности в США, в 2024 году будут проходить выборы, которые будут провоцировать политические дебаты, в том числе и по этому поводу.

"Следующим шагом будет приглашение, и неясно, увидим ли мы такое приглашение в Вашингтоне... Но я думаю, что мы найдем способы подчеркнуть тот факт, что Украина приближается к НАТО", — резюмировал Борис Руге.

Напомним, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоан сообщил, что на следующем саммите лидеров стран НАТО, который состоится в Вашингтоне в июле 2024 года, Украина будет одним из приоритетов.

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