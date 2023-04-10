Пригласил к себе домой: в России военный во время отпуска изнасиловал восьмиклассницу

В России 23-летний военный из Самары вернулся домой в отпуск и изнасиловал восьмиклассницу.

Об этом сообщает телеграмма-канал ASTRA.

По информации паблика, был задержан 23-летний контрактник с в/ч 11386 (Самара) Кирилл К. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. а ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование).

По версии следствия, кафир, находясь в отпуске, изнасиловал ученицу восьмого класса, пригласив ее к себе домой в одно из сел Кинель-Черкасского района.

Напомним, по информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 10 апреля 2023 г. общие боевые потери армии России составляют 178 820 человек. За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 670 окупантов.

Ажиотаж среди окупантов - российские военные массово сдаются в плен

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