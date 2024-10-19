Пригласят ли Украину в НАТО: глава МИД Франции сделал обнадеживающее заявление

Франция поддерживает инициативу Зеленского по немедленному приглашению Украины в НАТО с окончательным вступлением позже.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро во время визита в Киев в субботу, 19 октября, заявил, что его страна "открыта для идеи немедленного приглашения Украины в НАТО".

Об этом пишет Reuters.

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"Что касается приглашения Украины вступить в НАТО, мы открыты для этого, и это предмет обсуждения с нашими партнерами", — сказал французский министр.

Напомним, во время совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой, Барро заявил, что участие северокорейских военных в войне России против Украины приведет к новой эскалации в войне. Более того, такие действия Москвы и Пхеньяна могут расширить конфликт на территорию Азии.

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