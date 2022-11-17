Приговор по делу рейса MH17: судья подтвердил, что самолет был сбит с территории, подконтрольной "ДНР"

В ударе по пассажирскому самолету Boeing 777 обвиняются четыре человека, среди которых Игорь "Стрелков"-Гиркин.

В четверг, 17 ноября, Окружной суд Гааги приступил к оглашению приговора по делу рейса MH17. Сегодня будет принято решение по четырем обвиняемым в причастности к сбитию пассажирского самолета Malaysia Airlines, на борту которого находились 298 человек.

Прямая трансляция проходит на сайте суда.

Глава судейской коллегии Гейндрик Стейнгаюс заявил, что суд признал доказанной версию обвинения, что самолет был сбит ракетой ЗРК "Бук", который находился в поле под Первомайским в Донецкой области. Эта территория в то время контролировалась боевиками, подконтрольными России.

В ударе по пассажирскому самолету Boeing 777 обвиняются россияне Игорь "Стрелков"-Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

Гиркина, который был предводителем пророссийских боевиков на Донбассе, обвиняют в том, что он заказал поставку ЗРК "Бук" из России и фактически руководил задачами этого комплекса по сбитию авиации над украинской территорией.

Российскому генерал-майору Сергею Дубинскому с позывным "Хмурый" предъявлено обвинение в том, что он контролировал перевозку "Бука" к месту запуска ракеты и затем участвовал в его эвакуации.

Подполковник запаса россиянин Олег Пулатов с позывным Гюрза обвинен в том, что он находился рядом с установкой "Бук" в момент запуска ракеты по самолету, а также сопровождал ЗРК на пути от города Снежное.

Гражданин Украины Леонид Харченко с позывным "Крот" обвинен в координации действий других боевиков "ДНР" и в вывозе "Бука" в Россию.

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Напомним, что 17 июля 2014 пассажирский самолет Boeing 777 выполнял рейс MH17 из нидерландского Амстердама в малазийскую столицу Куала-Лумпур. Ракета из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук" сбила его над оккупированной частью Донецкой области (близ села Грабово).

Погибли все 298 человек, находившихся на борту воздушного судна. Это 15 членов малазийского экипажа самолета и 283 пассажира, из них 80 – несовершеннолетние дети.

Летом 2014 года для расследования этого преступления была создана Объединенная следственная группа из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Судовой процесс длился более двух лет — с марта 2020-го.

Прокуратура просит наказать пожизненным лишением свободы всех четырех обвиняемых. Ни один из четырех подозреваемых по делу MH17 на судебное заседание не явился.

Напомним, ответственность за сбиитие Boeing 777 возлагают также на российские власти, которые разрешили перекидывание ЗРК "Бук" в Украину.

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