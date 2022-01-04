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Приговор присяжных по делу Элизабет Холмс и первые случаи "Флуроны" в Америке. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Приговор присяжных по делу Элизабет Холмс и первые случаи "Флуроны" в Америке. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В американском штате Калифорния основательницу корпорации Theranos Элизабет Холмс, которую называли "Стивом Джобсом в юбке", признали виновной по четырем пунктам обвинения по делу о мошенничестве. Читать дальше –>
  • Бывший президент Дональд Трамп и двое его старших детей были вызваны в суд по делу о деятельности компании Trump Organization. Читать дальше –>
  • На севере Израиля в результате крушения вертолета "Аталеф" (AS565 Panther) у побережья Хайфы погибли два летчика ВМС страны. Читать дальше –>
  • В китайской провинции Хэнань более миллиона жителей города Юйчжоу отправили на карантин после выявления трех случаев бессимптомного заболевания COVID-19. Читать дальше –>
  • В Бразилии зафиксировали первые на территории Америки четыре случая заболевания "Флуроной" (одновременное заражение гриппом и COVID-19). Читать дальше –>
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