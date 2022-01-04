Приговор присяжных по делу Элизабет Холмс и первые случаи "Флуроны" в Америке. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В американском штате Калифорния основательницу корпорации Theranos Элизабет Холмс, которую называли "Стивом Джобсом в юбке", признали виновной по четырем пунктам обвинения по делу о мошенничестве. Читать дальше –>
- Бывший президент Дональд Трамп и двое его старших детей были вызваны в суд по делу о деятельности компании Trump Organization. Читать дальше –>
- На севере Израиля в результате крушения вертолета "Аталеф" (AS565 Panther) у побережья Хайфы погибли два летчика ВМС страны. Читать дальше –>
- В китайской провинции Хэнань более миллиона жителей города Юйчжоу отправили на карантин после выявления трех случаев бессимптомного заболевания COVID-19. Читать дальше –>
- В Бразилии зафиксировали первые на территории Америки четыре случая заболевания "Флуроной" (одновременное заражение гриппом и COVID-19). Читать дальше –>