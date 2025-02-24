Приговоренный к смертной казни выбрал изнурительный метод, не применявшийся 15 лет

Адвокат заключенного объяснил, почему он выбрал "лучший" метод смертной казни.
В США приговоренный к смертной казни выбрал способ, который не применяли в течение 15 лет.
Об этом пишет Unilad.
Брэд Сигмон будет казнен в следующем месяце после того, как его приговорили к смертной казни в 2001 году за двойное убийство родителей его бывшей партнерши Ребекки Барбре в Южной Каролине.
Решение Сигмона
Как сообщается, Сигмон убил родителей Ребекки бейсбольной битой до смерти, а затем, угрожая пистолетом, похитил свою бывшую, причем женщине удалось сбежать, несмотря на то, что он пытался ее застрелить.
Сигмон был приговорен к 30 годам за кражу со взломом первой степени, получил два смертных приговора и провел два десятилетия в камере смертников.
Его многочисленные апелляции были отклонены, и теперь Сигмон следует на казнь 7 марта в 2025 году, причем заключенный решил выбрать метод расстрела, несмотря на то, что этот метод не применялся в штате уже 15 лет.
В Южной Каролине приговоренным к смертной казни предоставляется выбор метода казни — электрический стул, смертельная инъекция или расстрел — и адвокат Сигмона Джеральд Кинг сказал в интервью NBC News, что выбор, с которым столкнулся его клиент, в конце концов "невозможен", но "если он не выберет смертельную инъекцию или расстрел, он умрет на старинном электрическом стуле Южной Каролины, который сожжет и сварит его живьем".
Почему смерть путем расстрела
"Альтернатива так же ужасна. Если бы он выбрал смертельную инъекцию, он рисковал бы испытать продолжительную смерть, которую понесли все трое мужчин, казненных в Южной Каролине с сентября — трое мужчин, которых Брэд знал и о которых заботился — которые оставались живыми, привязанными к каталке, в течение более двадцати минут", - прокомментировал адвокат.
Он сказал, что единственным оставшимся вариантом был расстрел, добавив: "Брэд не питает никаких иллюзий относительно того, что расстрел сделает с его телом. Он не желает причинять такую боль своей семье, свидетелям или команде, выполняющей расстрел. Но, учитывая ненужную и недобросовестную секретность Южной Каролины, Брэд выбирает лучшее, что он может".
В пресс-релизе 2022 года Департамент исполнения наказаний Южной Каролины подтвердил, что камера казни в Брод-Ривер была "отремонтирована, чтобы иметь возможность казнить путем расстрела".
Как это происходит
В сообщении говорится, что в камеру добавили "металлический" стул "с ограничителями", на котором заключенные могут "сидеть", "если они выбирают казнь путем расстрела".
Сообщается, что стул стоит в "углу комнаты, подальше от электрического стула, который нельзя передвигать", лицом к "стене с прямоугольным отверстием на расстоянии 4,5 м" и "окруженный защитным оборудованием" и пуленепробиваемым стеклом.
Как и в других методах смертной казни, приговоренному к смертной казни предоставляется возможность сказать свое последнее слово или зачитать заявление перед началом смертной казни.
В случае смерти путем расстрела, член "исполнительной команды" устанавливает "небольшую точку прицела" над "сердцем" Сигмона, и после того, как приказ о смертной казни будет зачитан, "команда" стреляет, прежде чем врач осмотрит заключенного, чтобы подтвердить, что он мертв.
В последний раз американский заключенный был убит таким образом в 2010 году в штате Юта, когда погиб Ронни Ли Гарднер.
Напомним, 6 февраля в штате Алабама четвертого заключенного убили новым методом казни. Заключенному надели на лицо респираторную маску и заменили кислород чистым азотом.
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