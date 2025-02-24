Приговоренный к смертной казни выбрал изнурительный метод, не применявшийся 15 лет

В США приговоренный к смертной казни выбрал способ, который не применяли в течение 15 лет.

Об этом пишет Unilad.

Брэд Сигмон будет казнен в следующем месяце после того, как его приговорили к смертной казни в 2001 году за двойное убийство родителей его бывшей партнерши Ребекки Барбре в Южной Каролине.

Решение Сигмона

Как сообщается, Сигмон убил родителей Ребекки бейсбольной битой до смерти, а затем, угрожая пистолетом, похитил свою бывшую, причем женщине удалось сбежать, несмотря на то, что он пытался ее застрелить.

Сигмон был приговорен к 30 годам за кражу со взломом первой степени, получил два смертных приговора и провел два десятилетия в камере смертников.

Его многочисленные апелляции были отклонены, и теперь Сигмон следует на казнь 7 марта в 2025 году, причем заключенный решил выбрать метод расстрела, несмотря на то, что этот метод не применялся в штате уже 15 лет.

В Южной Каролине приговоренным к смертной казни предоставляется выбор метода казни — электрический стул, смертельная инъекция или расстрел — и адвокат Сигмона Джеральд Кинг сказал в интервью NBC News, что выбор, с которым столкнулся его клиент, в конце концов "невозможен", но "если он не выберет смертельную инъекцию или расстрел, он умрет на старинном электрическом стуле Южной Каролины, который сожжет и сварит его живьем".

Брэд Сигмон / Фото: South Carolina Department of Corrections

Почему смерть путем расстрела

"Альтернатива так же ужасна. Если бы он выбрал смертельную инъекцию, он рисковал бы испытать продолжительную смерть, которую понесли все трое мужчин, казненных в Южной Каролине с сентября — трое мужчин, которых Брэд знал и о которых заботился — которые оставались живыми, привязанными к каталке, в течение более двадцати минут", - прокомментировал адвокат.

Он сказал, что единственным оставшимся вариантом был расстрел, добавив: "Брэд не питает никаких иллюзий относительно того, что расстрел сделает с его телом. Он не желает причинять такую боль своей семье, свидетелям или команде, выполняющей расстрел. Но, учитывая ненужную и недобросовестную секретность Южной Каролины, Брэд выбирает лучшее, что он может".

В пресс-релизе 2022 года Департамент исполнения наказаний Южной Каролины подтвердил, что камера казни в Брод-Ривер была "отремонтирована, чтобы иметь возможность казнить путем расстрела".

Как это происходит

В сообщении говорится, что в камеру добавили "металлический" стул "с ограничителями", на котором заключенные могут "сидеть", "если они выбирают казнь путем расстрела".

Сообщается, что стул стоит в "углу комнаты, подальше от электрического стула, который нельзя передвигать", лицом к "стене с прямоугольным отверстием на расстоянии 4,5 м" и "окруженный защитным оборудованием" и пуленепробиваемым стеклом.

Как и в других методах смертной казни, приговоренному к смертной казни предоставляется возможность сказать свое последнее слово или зачитать заявление перед началом смертной казни.

В случае смерти путем расстрела, член "исполнительной команды" устанавливает "небольшую точку прицела" над "сердцем" Сигмона, и после того, как приказ о смертной казни будет зачитан, "команда" стреляет, прежде чем врач осмотрит заключенного, чтобы подтвердить, что он мертв.

В последний раз американский заключенный был убит таким образом в 2010 году в штате Юта, когда погиб Ронни Ли Гарднер.

Напомним, 6 февраля в штате Алабама четвертого заключенного убили новым методом казни. Заключенному надели на лицо респираторную маску и заменили кислород чистым азотом.

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