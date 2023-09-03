Приговоренный к смертной казни выжил после смертельной инъекции: как его хотят казнить второй раз

Власти американского штата Алабама хотят привести в исполнение смертный приговор в отношении осужденного Кеннета Смита, которого в ноябре 2022 года не удалось казнить с помощью смертельной инъекции.

Об этом сообщает The Guardian.

58-летний Смит признан виновным в убийстве, совершенном еще в 1988 году, судья вынес ему смертный приговор. Однако в прошлом году осужденному неудачно сделали смертельную инъекцию.

Тюремные врачи часами безуспешно пытались найти вену на его теле, чтобы ввести смертельное вещество. В наручниках Смита привели в камеру казни и крепко привязали к носилкам, после чего часами причиняли ему нестерпимую боль, эквивалентную, как утверждают его адвокаты, пыткам.

Теперь власти Алабамы хотят привести смертный приговор в исполнение, но используя экспериментальный метод, который никогда раньше не использовался в пенитенциарной системе.

Заключенного заставят дышать чистым азотом. Азотная гипоксия через несколько минут должна снизить уровень кислорода в мозге и других жизненно важных органах человека, что приведет к смерти от удушья.

Генеральный прокурор обратился в Верховный суд штата с просьбой назначить новую дату казни для Смита, используя этот метод, ранее не применявшийся.

Эксперты по смертной казни осудили такое намерение, заявив, что по сути над осужденным будут проводить эксперимент.

“Алабама уже пытала Кеннета Смита однажды во время неудачной попытки убить. Чрезвычайно опрометчиво и жестоко пытаться сделать это еще раз, используя непроверенный метод казни, который может повлечь за собой ужасные страдания”, – сказала Майя Фоа, исполнительный директор правозащитной группы Reprieve.

Напомним, ранее в Японии женщина, приговоренная к смертной казни за убийство, подавилась едой и скончалась.

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