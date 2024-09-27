Приговоренный к смертной казни заключенный умер в результате нового метода казни: что известно (фото)

В США приговоренный к смертной казни умер вследствие противоречивого нового метода смертной казни, ранее применявшегося к людям только один раз.

Об этом пишет LADbible.

Алан Юджин Миллер был объявлен мертвым в 18:38 по местному времени 26 сентября в тюрьме на юге Алабамы.

Миллер был осужден за убийство в 1999 году 39-летнего Терри Ли Джарвиса, 32-летнего Ли Холдбрукса и 28-летнего Кристофера Янси.

Жертвы были найдены с несколькими пулевыми ранениями, поскольку прокуроры утверждали, что он убил Холдбрукса и Янси на их рабочем месте, а затем поехал на другую фирму, чтобы застрелить Джарвиса. Убийства произошли на предприятиях, где работал или раньше работал убийцей.

Перед казнью его посетили три адвоката, две сестры, брат, зять, духовный наставник и приятель. Его последним ужином стал стейк с гамбургера, запеченный картофель и картофель фри. После этого 59-летний мужчина столкнулся со смертью с помощью газа азота.

Алан Юджин Миллер / Фото: Alabama Department of Corrections

По словам журналистов, являвшихся свидетелями его смерти, последними словами Миллера были: "Я не сделал ничего такого, чтобы оказаться здесь" и "Я не сделал ничего такого, чтобы оказаться в камере смертников".

Маска закрывала его лицо от лба к подбородку, поскольку этот противоречивый метод предполагает, что заключенного привязывают ремнями, а чистый азот подают в маску трубками. Это приводит к смерти в результате асфиксии из-за окончательного лишения кислорода.

По сообщению Associated Press, Миллер трясся и дрожал на каталке около двух минут, периодически вырываясь из удавок. После этого около шести минут он периодически задыхался.

Комиссар Департамента исполнения наказаний штата Алабама Джон Кью Гэмм заявил, что казнь Миллера прошла согласно процедуре.

"Будут непроизвольные телодвижения, поскольку организм истощается кислородом, так что ничего такого мы не ожидали", — сказал он во время пресс-конференции.

Эта "экспериментальная методика для людей" была признана ветеринарами США и Европы неприемлемой для эвтаназии большинства животных.

Первая казнь азотом в стране была произведена над Кеннетом Смитом еще в январе, также в штате Алабама.

В 2022 году Миллер пережил неудачную казнь: его адвокаты утверждают, что ему нанесли многочисленные уколы иглами и оставили висеть вертикально на каталке, испытывая более сильную боль, прежде чем казнь отменили.

"Сегодня ночью правосудие наконец восторжествовало для этих трех жертв", — сказал в своем заявлении губернатор Алабамы Кэй Айви. "Его действия были не безумием, а чистым злом. Его ужасные преступления навсегда изменили три семьи, и я молюсь, чтобы они смогли обрести успокоение через все эти годы".

Напомним, оправдан мужчина, который дольше всех в мире пробыл в камере смертников. Его признали виновным 56 лет назад.

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