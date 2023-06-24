Пригожин больше не будет жить в России: у Путина рассказали о наказании для руководителя ЧВК "Вагнер"

Представитель российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер террористов ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин больше не будет проживать в России, он переедет в Беларусь.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Спикер Путина сообщил, что в России уголовные дела против Пригожина закроют, однако он больше не будет проживать в РФ, а переедет в Беларусь.

Также Дмитрий Песков пообещал, что Кремль помилует террористов "Вагнера", участвовавших в восстании против российского режима. Также у Путина утверждают, что боевики ЧВК "Вагнер" вернутся в полевые лагеря.

Напомним, в ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны. Они сначала захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже и продолжили движение в столицу страны-агрессора.

Затем белорусский диктатор Лукашенко заявил, что договорился с Пригожиным и убедил его террористов прекратить бунт. Лидер террористической группировки "Вагнер" это подтвердил.

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