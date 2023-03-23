Пригожин готовится уменьшить присутствие "вагнеровцев" в Украине: Bloomberg о планах олигарха

Российский бизнесмен, основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин может уменьшить присутствие своих наемников в войне против Украины. А стремится сосредоточиться на деятельности в Африке.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Пригожин готовится свернуть операции своей частной армии в Украине после того, как военному руководству РФ удалось сократить ключевые поставки людей и боеприпасов. Авторы материала пишут, что основателя ПИК российский безопасный и политический истеблишмент рассматривает как растущую угрозу.

"Пригожин борется с нехваткой живой силы и боеприпасов в Украине после того, как ему запретили вербовать заключенных, являющихся его основным источником рекрутов, и лишили поставок. Войска "Вагнера" до сих пор не смогли взять свою главную цель — украинский город Бахмут, несмотря месяцы попыток и ошеломляющие потери. По словам людей, Пригожин планирует переключить внимание на Африку", — утверждают в Bloomberg.

Журналисты отмечают, что после недель публичных жалоб на то, что оккупантам не поставляют жизненно необходимые снаряды и другие припасы, Пригожин в этом месяце признал, что после завершения битвы за Бахмут "Вагнеру" придется "перезагрузиться и сократить свои силы".

Противостояние Пригожина из Минобороны России

Пригожин заявил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу о широкомасштабном наступлении ВСУ в районе Бахмута и попросил о помощи. Учредитель ПИК попросил министра принять все необходимые меры для "предотвращения отсечения "Вагнер" от основных сил ВС РФ, что приведет к негативным последствиям для СВО".

Между тем, в украинской разведке убеждены, что главарь "вагнеровцев" проигрывает погоню из Минобороны РФ. Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий считает, что ПИК "Вагнера" вообще может не остаться после происходящего вокруг Бахмута.

К слову, эстонская разведка считает, что Евгений Пригожин и лидер Чечни Рамзан Кадыров представляют угрозу для властей президента РФ Владимира Путина. Ведь рост радикальных настроений среди правящей элиты может выйти из-под контроля диктатора.

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