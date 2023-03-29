Пригожин хочет показать себя кандидатом в президенты России на выборах 2024 года — ISW

В середине марта Пригожин сделал заявление, что будет баллотироваться на пост президента.
Российский олигарх, основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин может использовать свое влияние на медиаландшафт в России, чтобы представить себя претендентом на президентских выборах 2024-го.
Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).
В частности медиаресурс Пригожина опубликовал интервью с ним. Разговор визуально копирует разные интервью с президентом-диктатором Владимиром Путиным. Отмечается, что это видео с олигархом выглядели иным образом: Пригожин выбирал кадры в динамике или напоминающие поле боя.
"Пригожин также использовал это интервью, чтобы повторить свои предыдущие аргументы о необходимости привить российским бойцам жесткую идеологию и намекнуть, что Минобороны России намеренно лишает группу "Вагнера" артиллерийских боеприпасов", — отмечают аналитики.
В ISW считают, что пародия кинематографического стиля интервью Путина могут использовать в рамках большей кампании троллинга с целью нападения на Кремль, или провести молчаливые параллели между владельцем ПВК и главой Кремля.
Также 11 марта Пригожин сделал заявление, что будет баллотироваться на пост президента. К слову, ранее бизнесмен не раз атаковал президентскую администрацию. К примеру, он заявлял, мол, есть чиновники-предатели. Также он подвергал сомнению кремлевские нарративы о том, что РФ воюет с НАТО, а в Украине есть нацисты.
"Недавнее поведение Пригожина — независимо от его намерения — распространяет в российском обществе нарратив о том, что Пригожин имеет большие политические устремления в России", — заявили аналитики.
Напомним, политическая аналитика Ольга Курносова рассказала, что олигарх Пригожин хочет получить личное политическое будущее. В частности, речь может идти о высокой государственной должности. По ее словам, основатель ПИК не прочь стать вторым Жириновским.
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