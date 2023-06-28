Пригожин хотел взять в плен Шойгу и Герасимова: WSJ – о том, почему провалился план террористов

Вожак террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин планировал в Ростове взять в плен Шойгу и Герасимова. Однако об этом за два дня до мятежа узнала ФСБ.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Анонимные западные источники издания убеждают, что Пригожин в Ростове-на-Дону планировал взять в плен военное руководство государства-агрессора — Шойгу и Герасимова.

Однако якобы российская ФСБ узнала об этом за два дня до бунта "вагнеровцев", а потому террористу Пригожину пришлось "импровизировать".

Западная разведка считает, что план Пригожина был вполне реален.

Напомним, издание New York Times сообщило, что российский генерал Сергей Суровикин, вероятно, знал о намерениях Евгения Пригожина поднять восстание в РФ, но до сих пор неизвестно, помогал ли он главарю "вагнеровцев". В Кремле на это отреагировали и назвали информацию "спекуляцией".

Отметим, что после неудачного бунта Пригожин был отправлен в Беларусь. Это подтвердил и самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко.

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