Пригожин хотел взять в плен Шойгу и Герасимова: WSJ – о том, почему провалился план террористов

В западной разведке прокомментировали планы террориста Пригожина.
Вожак террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин планировал в Ростове взять в плен Шойгу и Герасимова. Однако об этом за два дня до мятежа узнала ФСБ.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Анонимные западные источники издания убеждают, что Пригожин в Ростове-на-Дону планировал взять в плен военное руководство государства-агрессора — Шойгу и Герасимова.
Однако якобы российская ФСБ узнала об этом за два дня до бунта "вагнеровцев", а потому террористу Пригожину пришлось "импровизировать".
Западная разведка считает, что план Пригожина был вполне реален.
Напомним, издание New York Times сообщило, что российский генерал Сергей Суровикин, вероятно, знал о намерениях Евгения Пригожина поднять восстание в РФ, но до сих пор неизвестно, помогал ли он главарю "вагнеровцев". В Кремле на это отреагировали и назвали информацию "спекуляцией".
Отметим, что после неудачного бунта Пригожин был отправлен в Беларусь. Это подтвердил и самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко.
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