Пригожин и компания: эксперт рассказал, почему считает, что руководители ЧВК "Вагнер" живы

Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов могут быть живы. Это беспрецедентный момент — на борту на момент авиатрощи находились одновременно три руководителя ЧВК “Вагнер”. А это нарушает протокол и увеличивает риск их физической ликвидации.

Об этом в эксклюзивном комментарии ТСН.ua заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Операция-прикрытие: почему руководители ПИК могут быть живы

“По-моему, сейчас говорить о гибели Пригожина и Уткина нет никаких оснований. Более того, по моему убеждению, российскими спецслужбами проводится так называемая операция прикрытия. То есть вывод Пригожина, Уткина и Чекалова, руководителей службы безопасности ЧВК "Вагнер", в информационную тень", — говорит эксперт.

Речь идет о том, что данные о возможной гибели Уткина, Пригожина и Чекалова базируются исключительно на сообщении Следственного комитета РФ, которое было опубликовано 27 августа. Там говорится, что проведена генетическая молекулярная экспертиза, которая подтвердила, что остатки тел принадлежат "лицам, заявленным в полетном списке". Не говорится, что 100% они принадлежат непосредственно Евгению Пригожину или Дмитрию Уткину”, — отметил он.

Пригожин, Уткин и их двойники

“Это очень важный момент, потому что в полетном списке, по моему убеждению, были зафиксированы так называемые двойники. Уже есть официальная информация о наличии двойников не только у Пригожина, но и у реального руководителя ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина", — рассказал Снегирев.

По его словам, еще один довольно показательный момент — заявление Следственного комитета датировано 27 числом. Пригожина доказана де-факто и де-юре, и выражает свои соболезнования семьям погибших ”.

«По большому счету выводы Следственного комитета — это «филькина грамота», юридически ничтожный документ. После заявления российского диктатора, других результатов просто не могло быть”, — прокомментировал эксперт.

“По моему убеждению, на борту самолета в полетном списке были заявлены исключительно лица, не имеющие отношения непосредственно к Дмитрию Уткину и номинальному руководителю ПИК Пригожина. Речь идет о двойниках», — добавил он.

"У Уткина было как минимум два официальных двойника, аналогичная ситуация с Пригожиным, у которого было три официальных двойника, фамилии которых известны широкой общественности", — отметил Снегирев.

Беспрецедентный момент

«И основное — на борту на момент авиатрощи находились одновременно три руководителя ЧВК. Это беспрецедентный момент, потому что нарушен протокол службы безопасности. На борту одного транспортного средства не могут находиться несколько руководителей, потому что это повышает риск их физической ликвидации”, — резюмировал военный эксперт.

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