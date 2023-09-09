Пригожин и Уткин живы?: эксперт заявил, что у обоих были двойники, о которых молчат

Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин могут быть живы. У них были официальные двойники, которые могли быть на борту, потерпевшем катастрофу.

Нахождение основных командиров ЧВК "Вагнера" на одном борту – это нонсенс. Кто-то хотел создать картину одновременной гибели вагнеровских руководителей, говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев.

В эфире "Эспрессо" он предположил, что гибель Пригожина и Уткина может являться лишь операцией по прикрытию.

Дмитрий Снегирев вспоминает, что после крушения самолета Пригожина представитель ГУР МО Юсов вышел и сказал, что погиб Дмитрий Уткин, а в гибели Пригожина в ГУР не убеждены. Впоследствии, 8 сентября, еще один представитель ГУР Скибицкий сказал о том, что не торопился бы с выводами о гибели Пригожина.

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"По моему мнению, это все же была операция с "прикрытия". Есть все основания полагать, что не только Пригожин, но и соответственно, и Уткин, живы. Анализ ДНК был проведен согласно списку пассажиров. И у Уткина, и у Пригожины были официальные двойники", — заявил военный эксперт.

Снегирев подчеркнул, что сейчас все делают акцент на трех двойниках Пригожина. Однако у командира "вагнеровцев" Дмитрия Уткина также был официальный двойник.

"Показательно то, что человек считался управляющим партнером компании Пригожина, а его налоговые номера не совпадают с налоговыми номерами Дмитрия Уткина, хотя в обоих случаях там был Дмитрий Уткин. И таких разногласий в фактах достаточно много", — говорит эксперт.

"Основное — то, что согласно протоколу службы безопасности на борту не должно находиться одновременно три основных руководителя ЧВК Вагнера. Это нонсенс. Соответственно, нужно было кому-то создать картину одновременной гибели вагнеровских командиров. Повторюсь, стопроцентной уверенности в гибели Пригожина, Уткина и руководителя службы безопасности ПВК Вагнер нет", — подытожил Снегирев.

Напомним, следственный комитет России 27 августа официально подтвердил гибель главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Экспертиза СК подтвердили личности всех 10 погибших во время крушения самолета в Тверской области.

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