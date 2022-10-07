Пригожин массово вербует "вагнеровцев" за границей с помощью российских олигархов — СМИ

Новая кампания по вербовке была проведена через российских олигархов, живущих в Европе, и их посредников, контактирующих с местными организованными преступными группами.

ЧВК "Вагнера" из-за больших потерь в Украине ищет наемников за пределами России – в Турции, Сербии, Чехии, Польше, Венгрии, Германии, Канаде, Молдове и даже странах Латинской Америки.

Об этом пишет издание Middle East Eye со ссылкой на два источника, знакомых с ЧВК.

Источники заявили, что ЧВК "Вагнер" быстро теряет боевиков и технику из-за беспорядков в самой российской армии. Солдаты часто ссорятся с подразделениями наемников, а украинские военные вытеснили боевиков "Вагнера" со стратегически важных позиций, таких как город Лиман Донецкой области.

Иностранных боевиков привлекают большими, чем у наемников-россиян, доходами. До войны "Вагнер" платил своим террористам от 3000 до 5000 долларов в месяц, но источники сказали, что сейчас эти ставки повысились до 10 000 долларов.

"Обычно они набирали людей с солидным военным опытом, но вторжение РФ сменило "Вагнера", — сообщил журналистам один из источников. "Теперь они пытаются достучаться до людей, которые без колебаний будут убивать за деньги".

Новая кампания по вербовке была проведена через российских олигархов, живущих в Европе, и их посредников, контактирующих с местными организованными преступными группами.

Этих посредников назвали "людями, знакомыми с местными пророссийскими формированиями, бывшими военными, преступными организациями".

ЧВК "Вагнера"

Напомним, что ЧВК "Вагнер" была основана в 2014 году близким к Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, который недавно наконец-то признал, что создал ЧВК после многих лет возражения.

"Вагнер" публично начал вербовать заключенных из российских тюрем в начале этого года и отправлял их на передовую в Украину. Пригожин сам посещал российские исправительные колонии, где вербовал узников.

В августе в разведке сообщили, что в Украине воюют около 5 тысяч "вагнеровцев". Смертность членов ЧВК "Вагнер" на войне составляет 90%.

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