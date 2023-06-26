Пригожин может готовить госпереворот в Беларуси – представитель кабинета Тихановской

По мнению Ковалевского, Пригожин является частью плана Кремля по захвату власти в Беларуси.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после не закончившего до конца военного восстания в РФ может готовить государственный переворот в Беларуси.

Такое мнение высказал представитель иностранных дел белорусского Объединенного переходного кабинета Валерий Ковалевский в эфире телеканала "Эспрессо".

Он считает, что российский бизнесмен является частью плана Кремля по захвату власти в Беларуси. По его мнению, Пригожин может реализовывать желание Путина по поводу оккупации Беларуси.

"Он может готовить государственный переворот против Лукашенко и начать более мощную кампанию по углублению Беларуси с РФ. Ведь, хотя Пригожин и его НДП являются наемниками, контролируются они ФСБ. Поэтому будут они руководствоваться исключительно интересами Кремля. Пригожин может реализовывать планы Путина по Беларуси, в том числе и вероятного захвата власти в Беларуси", — сказал Ковалевский.

Попытка переворота в России Пригожиным

Напомним, в ночь на 24 июня основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о марше на Москву. Он заявил, что его наемники пересекли государственную границу РФ и начали заходить на территорию Ростова-на-Дону. Утром бойцы Пригожина захватили военные объекты в Ростове, а днем – в Воронеже.

Впрочем, в 200 км от Москвы он передумал от идеи захвата власти в России. Причиной появления в РФ Пригожин назвал то, что, мол, ППК "Вагнер" должны были расформироваться.

Через день Пригожин впервые оценил свою попытку государственного переворота в Российской Федерации. На вопрос одного из журналистов о том, как он оценивает результат бунта, он ответил, что результат "нормальный".

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