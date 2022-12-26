Пригожин нанял массовку на похороны погибшего в Украине зека-"вагнеровца"

Организаторы планировали собрать около 400 человек, но удалось найти только 50.

В Санкт-Петербурге на похороны боевика ЧВК "Вагнер", бывшего зека Дмитрия Меньшикова собирали проплаченную массовку.

Об этом пишет российский телеграм-канал "Можем объяснить".

"Масовке платили по-разному, от 1,5-2,5 тысяч рублей. Точное количество (участников. – Ред.) сказать не могу, но около 50 человек. Организованно привезли автобусами. Среди массовки большинство не имело понятия о личности героя", – рассказал один из участников похорон.

По его словам, сначала организаторы планировали собрать около 400 человек, но почему-то план выполнить не удалось. Более 15 опрошенных журналистами из числа присутствовавших на похоронах сказали, что не были знакомы с погибшим ни лично, ни заочно.

Что известно о погибшем "вагнеровце"

31-летний Дмитрий Меньшиков отбывал наказание за сбыт наркотиков в одной из колоний Рязанской области.

По словам Пригожина, Меньшиков "простой парень… жил в детдоме, отслужил в армии… не хватало денег — решил заработать, сел в тюрьму".

Завербованный ЧВК "Вагнер" зек погиб в Украине в ноябре.

По информации издания "Север. Реалии", Евгений Пригожин лично приезжал на кладбище, где поговорил с журналистами, и уехал, не дождавшись самих похорон.

Фото: сайт Радио Свобода

Конфликт между Пригожиным и администрацией Петербурга

Пригожин публично требовал похоронить Меньшикова на аллее героев, но сначала ему отказали, мол, "вагнеровцы" официально не военнослужащие. "Повар Путина" обвинил администрацию Петербурга и губернатора Беглова в создании "антироссийской и антипатриотической коалиции".

Конфликт Пригожина с губернатором Петербурга Александром Бегловым продолжается уже более двух лет, и инцидент с погребением погибшего зека – очередной повод, используемый Пригожином для скандала.

Напомним, что в Республике Тыва (РФ) семья мобилизованного солдата погибшего на войне в Украине, в качестве компенсации получила дрова.

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