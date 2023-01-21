Пригожин написал странное письмо в Белый дом: что он хотел (фото)

Российский бизнесмен, основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин написал письмо в Белый дом. Адресован он Джону Кирби.

Письмо опубликовала пресс-служба так называемого "повара Путина" – Пригожина.

Свое лаконичное письмо к координатору Совета национальной безопасности Джону Кирби Пригожину написал на русском и английском языках.

"Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: можете ли вы назвать, какое преступление совершила ПВК "Вагнер", — говорится в тексте.

Фото: Прессслужба Пригожина.

Кстати, Минфин США признает "Вагнер" международной преступной организацией. По словам Кирби, против НДС будут расширены санкции. Такодвин выразил оценку, что сейчас в Украине дислоцируется около 50 тыс. бойцов группы — 10 тыс. контрактников и 40 тыс. осужденных.

Роль Пригожина в войне

Бизнесмен пытается активно включиться в войну. Также он позволяет себе все чаще и острее критиковать российское Минобороны. Более того — Пригожин заявил, что в администрации президента России есть предатели, которые хотят проигрыша РФ.

Тем временем в ОП заявляют, что олигарх набрал в ППК "Вагнер" более 38 тысяч российских зэков. Впрочем, уже 77% из них ликвидированы. Речь идет об убивших, ранивших, отправивших в безвестность или плен.

В Пентагоне считают, что российские бойцы ППК "Вагнера" не способны повлиять на ход боевых действий. В США пока не видят появления новых наступательных группировок России.

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