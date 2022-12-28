Пригожин назвал "прогноз" Медведева на 2023 год "эротическими фантазиями"

На днях замглавы Совбеза РФ выдвинул свои "футуристические гипотезы" на 2023 год.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сравнил "прогнозы" заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на 2023 год с "эротическими фантазиями".

Об этом сообщает Republic.

Дмитрий Медведев заявил о "создании Четвертого рейха на базе Германии", росте цен на нефть, распаде Европейского Союза и гражданской войне в США.

"Да, я ознакомился с "прогнозами" и не могу никак прокомментировать эротические фантазии. Конечно, любая фантазия имеет место. Но мне кажется, что братья Стругацкие в этом лучше меня разбираются", — прокомментировал Пригожин.

Напомним, Илон Маск не оценил писанину Медведева, заявив, что "это, безусловно, это самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал".

"Предсказание" Дмитрия Медведева на 2023 год

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев предрекает "создание Четвертого рейха на базе Германии и присоединившихся к ней сателлитов (Польша, страны Балтии, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и других маргиналов)".

Он также заявил о гражданской войне США, выделении Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Следующая победа Илона Маска на выборах президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.

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