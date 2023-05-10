Пригожин назвал Путина "законченным м**аком": в ISW объяснили, почему он резко сменил риторику

В ISW критику Пригожина против Путина назвали "слабой".
В ISW считают, что критика главаря ПВК "Вагнер" Евгения Пригожина в адрес российского президента Владимира Путина может еще больше подорвать авторитет главы Кремля.
Об этом идет речь в свежем отчете Института изучения войны.
Аналитики отмечали, что ранее Пригожин нападал на других российских высокопоставленных чиновников и офицеров по именам, но не делал этого против Путина. Такой тактикой глава "вагнеровцев" пытался повысить авторитет Путина с помощью подобных "риторических трюков".
"Эскалация нападений Пригожина на Путина – если Кремль не отреагирует на слабо завуалированную критику Пригожина в адрес Путина в День Победы – еще больше подорвет норму в системе Путина, в которой отдельные актеры могут бороться за позиции и влияние, но не могут прямо критиковать Путина", – говорится в заявлении.
Пригожин все чаще прибегает к критике России
Напомним, основатель ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял российского диктатора Владимира Путина в "святую" для него дату, 9 мая, назвав его "дедом" и "законченным мудаком". В своем заявлении он прямо не сказал, что это Путин, впрочем, это можно догадаться.
Также заметим, что Пригожин подверг резкой критике 9 Мая в России. Мол, это "праздник дедов", а их современники "ни на миллиметр не заслужили этой победы".
Читайте также: