Пригожин назвал украинскую армию одной из сильнейших и заявил о провале целей "спецоперации"

Российский олигарх, главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин назвал украинскую армию одной из сильнейших. Более того, подчеркнул он, — план так называемой российской "спецоперации" по "демилитаризации" и "денацификации" Украины полностью провалился.

Об этом основатель ПИК сказал в интервью одному из российских ОМП.

"Я могу это сказать по собственному опыту, мы много где воевали и со многими. Сегодня украинцы — это одна из сильнейших армий. Они имеют высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. Они имеют разное вооружение, они работают на любое -каких системах: на советских, на НАТОвских, на чем угодно — все равно успешно", — отмечает главарь "вагнеровцев".

По его словам, Москва собралась "демилитаризировать" Украину, но вместо этого милитаризировала ее лучшим вооружением мира.

"Сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. Они как греки или римляне в расцвете сил. Украина стала страной, которую знают абсолютно везде. Теперь в отношении "демилитаризации": если они имели в начало спецоперации условно 500 танков, теперь они имеют п Если воевать тогда умело 20 тысяч бойцов, то теперь 400 тысяч. Как мы ее "демилитаризовали"? Теперь мы наоборот — хрен знает как — милитаризовали Украину", — возмутился Пригожин.

Напомним, аналитики ISW считают, что у Путина готовят механизмы для дискредитации Пригожина как предателя. Впрочем, произойдет это не в ближайшее время. К таким действиям официальная Москва не будет прибегать до тех пор, пока силы "Вагнера" находятся на передовой.

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