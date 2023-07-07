Пригожин не выполняет соглашение с Лукашенко: ISW о новых планах "Вагнера" и Кремля

В ISW отметили, что Пригожин, скорее всего, до сих пор находится в России.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его боевики не находятся в Беларуси по состоянию на 6 июля. Это указывает на то, что Пригожин, возможно, не выполняет соглашение, которое Лукашенко добился благодаря посредничеству между Пригожиным и диктатором Путиным после вооруженного мятежа "Вагнера" 24 июня.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 6 июля.

Ранее Лукашенко и Кремль объявили, что достигли соглашения, предлагавшего Пригожину и участвовавшим в мятеже боевикам "Вагнера" неопределенные гарантии безопасности в Беларуси.

Полное содержание этого соглашения не раскрывается, но, похоже, Пригожин не выполняет часть сделки. 6 июля Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" находятся в своих постоянных лагерях (либо в России, либо на оккупированной части Украины), куда они отошли после битвы за Бахмут.

Лукашенко добавил, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге или, может быть, даже прилетел в Москву утром 6 июля. Также самопровозглашенный президент опроверг сообщение о том, что Беларусь строит новые тренировочные лагеря для ЧВК "Вагнер", и отметил, что Беларусь предлагала "Вагнеру" несколько бывших советских военных лагерей.

Он намекнул, что Пригожин еще не согласился на размещение в этих базах и что "Вагнер" имеет "другое видение [их] размещения", подробности которого Лукашенко отказался сообщить.

Лукашенко, однако, возразил, что соглашение разорвано.

Абсурдное заявление Пескова

В ISW обратили внимание на абсурдное заявление спикера Путина Дмитрия Пескова, который заявил, что Кремль не следит за передвижениями Пригожина.

"Заявление Пескова абсурдно ввиду того, что Кремль и российские силовики имеют возможность задержать Пригожина или ограничить его передвижение в России. Это особенно абсурдно, если Пригожин действительно мог забрать оружие из объекта ФСБ", – говорится в сообщении.

Лукашенко продолжает пиариться на своем посредничестве

В Институте изучения войны предполагают, что Лукашенко дистанцируется от соглашения, в котором он якобы был посредником. В то же время, он продолжает рекламировать свою способность быть посредником с Путиным, тем самым все еще подчеркивая слабость российского диктатора.

"Лукашенко демонстративно заявил, что "вагнеровцы" и Пригожин – россияне, и вопросы об их местонахождении не должны быть адресованы ему. Лукашенко, похоже, дистанцируется от "Вагнера", и его риторика может свидетельствовать о том, что он возлагает ответственность за выполнение соглашения на Кремль", – говорится в отчете.

Путин не захотел делать из Пригожина мученика

Способность Пригожина свободно действовать в России свидетельствует о том, что Пригожин по-прежнему защищен определенными гарантиями безопасности, считают в ISW.

Путин, вероятно, решил, что устранив Пригожина, он сделает его "мучеником". Поэтому Кремль приступил к информационной операции, направленной на то, чтобы представить Пригожина коррупционером и лжецом, и с тех пор российские пропагандистские СМИ поддерживали этот нарратив. Российские пропагандистские сети широко освещают рейды ФСБ по поводу особняка Пригожина и его состояния, а один пропагандист с сарказмом назвал дом Пригожина "дворцом борца с коррупцией".

Ранее сообщалось, что Евгению Пригожину вернули коробки из 10 млрд рублей и слитки золота, изъятые после мятежа. Общий вес такой суммы в пятитысячных купюрах рублей составляет несколько тонн.

Также пропагандистские росСМИ показали, как выглядит роскошный особняк Пригожина.

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