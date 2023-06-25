Пригожин оправдался за убийство российских летчиков "дураком-пвошником": пропаганда РФ поддержала его

Военная корреспондентка и пропагандистка "Первого канала" РФ Ирина Куксенкова сообщила, что по обновленным данным под Воронежем "Вагнер" во время бунта сбили не Ил-18, а Ил-22, на борту которого находились 10 человек — все они погибли.

Когда Пригожина уже в штабе ЮВО спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал - а дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал", — возмутилась пропагандистка.

По ее словам, главарь "вагнеровцев" согласился выплатить 50 миллионов компенсации родным погибших летчиков.

Однако другой российский пропагандист Алексей Живов поддержал убийство "вагнеровцами" российских пилотов.

"Я вижу по комментариям читателей и знакомых, что не все до конца понимают, что вчера случилось. Бегают туда-сюда "Пригожин летчиков убил», то-се. Да, лётчики погибли. Но вчера мы удержались на краю пропасти, за которой было море крови. Тысячи убитых, народный раздор, поражение в войне, украинские танки в русских тылах, поколенческое поражение России. Зачем вы разгоняете теперь вчерашние жертвы? После драки кулаками не машут. Сказал Вам Путин: вопрос закрыт. Зачем вы его теребите?", – пишет пропагандист.

Живов также посоветовал "поблагодарить Путина и Лукашенко, что им хватило мудрости все это остановить перед катастрофой".

"Бога благодарите, что вчера вечером все закончилось именно так, и вместо десятков тысяч погибших мы потеряли несколько десятков человек.", — резюмировал пропагандист РФ.

Напомним, в Сети подсчитали, что военно-космические силы РФ потеряли по меньшей мере семь воздушных судов во время бунта Пригожина.

По данным Воздушных сил, ВКС РФ потеряли по крайней мере один самолет, два боевых и остальные – транспортные вертолеты Ми-8.

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