Пригожин опровергает работу на Путина: "В последний раз работал в тюрьме на лесоповале"

Олигарх заявляет, что "большой кусок" его "тюремного прошлого" был якобы использован для "демонизации" российского президента.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, которого еще называют "поваром Путина", утверждает, что никогда не работал на президента РФ, а последним местом своей работы называет лесоповал.

Об этом Пригожин рассказал в интервью российским пропагандистам.

Так, российский олигарх объяснил, почему его называют "поваром Путина", и заверил, что готовить не умеет.

"Повар Путина" придумали "Новая газета" и Навальный. У меня были рестораны, и когда Путин стал президентом, я был очень успешным ресторатором. У меня были в Москве, в Питере рестораны, были всяческие кейтеринговые компании. Я поваром никогда не был и готовить я вообще не умею. Могли бы дать сразу кличку "Мясник Путина" и было бы все нормально", – рассказал Пригожин.

Он также принялся уверять, что не знал Владимира Путина до его президентства и никогда не работал на него.

"Когда Путин уезжал из Санкт-Петербурга в Москву, то вопреки всем сплетням, я его не знал. Я узнал тогда, когда он стал президентом. И моя компания, которая занималась разными мероприятиями, я как владелец компании, как вежливый хозяин ресторана всегда выходил, встречал, общался и был в бизнесе. Поэтому есть определенное количество фотографий (с Путиным – ред.)", – утверждает владелец "Вагнера".

Он также сказал, что "большой кусок" его "тюремного прошлого" был якобы использован для "демонизации Путина".

"Поэтому, когда говорят "этот человек работал раньше у Путина поваром" – я никогда никем не работал. Я последний раз работал в тюрьме на лесоповале. Все остальное я занимался бизнесом", – подчеркнул Пригожин.

Почему Пригожина на самом деле называют "поваром Путина"

Главная доходная составляющая бизнес-империи Пригожина – это холдинг "Конкорд", являющийся фактическим монополистом-поставщиком продовольствия для российской армии и питания для московских школ. Аффилированные с "Конкордом" компании занимаются обслуживанием ряда военных городков и ремонтом объектов Минобороны РФ.

В своем советском прошлом Пригожин не имел никакого отношения ни к ресторанам, ни к кулинарии. Он окончил спортивную школу-интернат в тогдашнем Ленинграде, а в начале 1980-х годов получил тюремный срок по статьям о групповом разбое, мошенничестве и вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией.

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